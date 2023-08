Mundial Femenil 2023: estrella brasileña Marta estalla en llanto ante la pregunta de un periodista

La estrella brasileña Marta Vieira da Silva experimentó un conmovedor momento en la rueda de prensa previa al partido de la fase de grupos ante Jamaica cuando estalló en llanto tras ser consultada sobre su llegado en el fútbol.

La veterana, que se convirtió hace un poco en la única jugadora en disputar seis Copas del Mundo, está viviendo el Mundial Femenil 2023 de Australia y Nueva Zelanda como un certamen más que especial debido a que será el último de su carrera.

Así quedó demostrado cuando no pudo contener las lágrimas ante la pregunta de un periodista. En su respuesta, la futbolista hizo un ejercicio de retrospectiva y dejó en claro que el camino no fue fácil. “¿Saben qué es genial? Es que cuando empecé a jugar no tenía un ídolo del fútbol femenino”, inició la jugadora de 37 años.

“Ustedes no mostraban el fútbol femenino. ¿Cómo lo podía ver? ¿Cómo podía entender que podría llegar a una selección y convertirme en una referente?”, dijo entre lágrimas. Marta, que disputó gran parte de su carrera en Europa y ahora juega para el Orlando Pride de la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos, no escondió su sentimiento de satisfacción al ser testigo del aumento de la exposición mediática del fútbol femenino.

La entrenadora de Brasil Pia Sundhage (L) y la jugadora Marta (R) asisten a una conferencia de prensa en Melbourne el 1 de agosto de 2023, en la víspera del partido de fútbol de la Copa Mundial Femenina entre Jamaica y Brasil. Foto:WILLIAM WEST/AFP vía Getty Images.

“Hoy salimos a las calles, la gente nos para, nos hablan y nos dicen: ‘Mi hija te adora y quiere ser como usted’. No pasa solo con Marta, con otras atletas también. Hoy tenemos nuestras propias referencias. Eso no hubiera pasado si nos hubiéramos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces es una lucha continua que no comenzó solo conmigo, sino que comenzó con muchas mujeres tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas”, opinó.

“La gente de nuestra generación nos pide que continuemos inspirando a más niños, niñas y jóvenes sin importar la edad. Es lógico que estoy feliz de ver todo esto. 20 años atrás era mi primera copa, 20 años después soy referencia para muchas mujeres del mundo entero. No solo de fútbol, el periodismo también. Que la gente vea que muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Entonces hemos abierto puertas para la igualdad y espero haber respondido tu pregunta”, complementó.

Aun con los ojos vidriosos, el tierno momento finalizó con una sonrisa y una pequeña broma en la que la delantera culpó al periodista por hacer que se emocionara. “Espero que haya respondido a tu pregunta después de hacerme llorar (sonriendo). Yo que tengo fama de llorona”, concluyó.

Marta Vieira tiene una sólida carrera de más una década en la que ha ganado cinco Balones de Oro y un Premio FIFA ‘The Best’. Considerada por muchos la mejor jugadora del planeta, también se ha establecido como la máxima goleadora de los Mundiales Femeninos con 17 tantos en 20 compromisos.

La brasileña fue convocada a su primer certamen ecuménico con 17 años para el campeonato de Estados Unidos 2003. Desde entonces, participó en China 2007, Alemania 2011, Canadá 2015, Francia 2019 y Nueva Zelanda y Australia 2023, el cual será su despedida.

A nivel de clubes ha defendido la playera de más de media docena de equipos. Vasco da Gama y Santos Futebol Clube de Brasil; Umeå IK, Tyresö FF y Fotboll Club Rosengård de Suecia; FC Gold Pride y Western NY Flash de Estados Unidos son las escuadras que han disfrutado de su talento.

