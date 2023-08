Vanessa Claudio luce sus atributos al usar un traje de baño rojo con aberturas

Vanessa Claudio ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram con su más reciente publicación; se trata de una colección de fotos en las que aparece modelando un traje de baño en color rojo y con estratégicas aberturas, con el que presumió sus atributos.

Desliza para ver todas las fotos

La bella conductora puertorriqueña también subió la temperatura al compartir unas imágenes que la muestran en la cocina de su departamento, usando un trikini asimétrico que resaltó su perfecto bronceado; el mensaje con el que complementó su post fue: “Con este calor…así será mi nuevo look para todo”. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

Con motivo del Día Mundial del Perro, Vanessa publicó una foto en la que aparece junto a su mascota Luka, a quien quiere mucho; ella también escribió: “Es el amor más real e incondicional que conozco…sólo los que tienen perros entenderán lo que significa. Siempre están contigo y jamás te romperán el corazón…él es mi regalo de Dios y mi pedazo de cielo…lo más Perfecto que conozco…te amo”. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

Sigue leyendo: