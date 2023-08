Eduin Caz de Grupo Firme lanza intrigante mensaje sobre la “traición” del amor de su vida

El cantante y líder de Grupo Firme, Eduin Caz está contando los días para dar a conocer aquello que se trae entre manos, muchos piensan que es su salida de la agrupación y otros especulan sobre un nuevo romance o su búsqueda de la salud mental, que puntualiza ha perdido en estos años de fama y éxitos.

Aunque ahora dejó callados a los seguidores de su cuenta de Instagram con una frase que subió a su perfil oficial, en las palabras el intérprete de temas como “El amor no fue pa’ mi” y “El roto” menciona: “Hoy vi al amor de mi vida tan feliz como nunca besando al amor de su vida”, puesto que para algunos solo son palabras, el público sigue al pendiente de la situación sentimental del grupero.

Eduin Caz dio a conocer a principios de año que se separó de Daisy Anahy, quien por más de 14 años formó parte de su vida y con quien ahora tiene 3 hijos, el sinaloense en varios momentos aseguró que ella es el amor de su vida, por lo que ahora resulta complicado para los fanáticos saber que hay alguien más.

Pero lejos de las especulaciones sobre un nuevo romance del cantante con otra chica, todo parece indicar que su publicación fue con base en la letra de su nueva canción que podría ser una colaboración con Grupo Frontera, así mismo se dice que es por una imagen que subió su exesposa Daisy Anahy, pues esto visiblemente es una referencia a que ella es el amor de su vida, y besa a Gerardo, hijo de ambos.

El cantante no ha mencionado si la teoría de varios de los fanáticos es verdadera o si en realidad si tienen algún enamoramiento con otra chica, aunque en anteriores ocasiones Eduin reveló que la separación con su ex no se dio por alguna infidelidad sino porque ella estaba cansada de todos los chismes del los que eran protagonistas.

Eduin Caz ha dado a conocer que estuvo en búsqueda por regresar con ella, aunque en las últimas semanas han estado más separados debido a la serie de eventos que cumple el grupero junto a Grupo Firme en Centroamérica. Otras de las cosas que recientemente se dieron a conocer es que la estrella está por empezar unos días de paz.

Fue a través de un extraño mensaje en su cuenta en Instagram que dio a conocer que tomará un tiempo para trabajar en su salud emocional, ya que desde hace algunos meses no está bien, incluso confesó sus actitudes y comportamientos lo llevaron a perder cosas valiosas para él, pero está dispuesto a mejorar, estas palabras fueron tomadas por algunas personas como su salida oficial de la agrupación, pero él no lo dijo directamente.

“Le he comentado en mis historias que me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida. Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo. No es el fin de Grupo Firme no me voy hacer solista solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, escribió en Instagram.

