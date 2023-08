Mundial Femenino | “Mi hija quiere ser cómo tú”: la emoción de la estrella brasileña Marta al hablar sobre su legado

No pudo evitar las lágrimas cuando revivió en su mente el largo camino que ha recorrido hasta llegar a ser la leyenda que es hoy. Fue durante la rueda de prensa previa al que podría ser su último partido en una Copa Mundial Femenina, el 23º en su carrera mundialista.

Brasil estaba obligada a vencer a Jamaica el miércoles para evitar caer eliminada en la fase de grupos, y la futbolista Marta fue quien dio la cara por sus compañeras.

“Vamos a hacer todo lo posible para mantener la concentración y la confianza”, declaró Marta, quien ya había confirmado que éste será su último mundial.

“Mañana es decisivo y no queremos irnos a casa“, enfatizó.

Pero hablar sobre el futuro no fue lo que más emocionó a la máxima goleadora de la historia de los mundiales, sino hacer un repaso a su carrera cuando se le preguntó por su legado en el fútbol.

“La gente me para, los padres me dicen: ‘Mi hija te adora, quiere ser como tú'”, reflexionó la futbolista de 37 años quien jugó su primer mundial en 2003.

Desde entonces el fútbol femenino ha crecido considerablemente en cuanto a cobertura mediática y apoyo, realidad muy alejada a la que le tocó vivir a ella durante su infancia.

“Nadie sabía quién era Marta”

“¿Sabes qué es lo bueno? Cuando yo empecé no había ídolos en el fútbol femenino”, recordó.

“¿Cómo iba a haberlos si no se mostraba el fútbol femenino? ¿Cómo iba a entender que llegaría a la selección y me convertiría en un referente?”, reflexionó sobre sus inicios cuando no sólo luchó contra la pobreza sino también frente un mundo predominantemente sexista.

Getty Images Marta celebra su gol frente a Noruega en 2003, el segundo de los 17 tantos que ha convertido en los mundiales.

“Hace 20 años, en mi primer Mundial, nadie sabía quién era Marta. Veinte años después, nos hemos convertido en una referencia para muchas mujeres de todo el mundo, no sólo en el fútbol.

“Hoy vemos aquí a muchas mujeres periodistas que antes no veíamos, así que hemos abierto puertas a la igualdad”, dijo con orgullo.

“Espero haber respondido a su pregunta después de haberme hecho llorar”, concluyó.

Si logra agregar un gol a los 17 tantos que ya tiene, Marta se convertirá en el primer futbolista de la historia en marcar en seis mundiales.

En los dos primeros partidos de Brasil en esta Copa del Mundo, Marta salió desde el banquillo después de una temporada plagada de lesiones.

La victoria inicial por 4-0 sobre Panamá y la derrota por 2-1 ante Francia dejaron a la Canarinha en el tercer puesto del Grupo F, por lo que sus opciones para alcanzar los octavos de final pasan por vencer a Jamaica o, en caso de un empate con la selección caribeña, esperar que Panamá sorprenda a Francia.

Brasil nunca ha ganado la Copa Mundial Femenina, aunque estuvo a punto de hacerlo cuando alcanzó la final en 2007 con Marta en el campo, pero terminó siendo derrotada 2-0 por Alemania.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.