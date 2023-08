Agenda de LA: qué hacer en Los Angeles del 3 al 9 de agosto

Natalia Lafourcade en el Greek

Natalia Lafourcade traerá su música de ritmos infinitos y entremezclados al Greek Theatre ( 2700 N. Vermont Ave., Los Angeles), donde ofrecerá dos conciertos esta semana. La cantautora veracruzana está de gira con su más reciente álbum “De todas las flores”. Además cantará éxitos de su extenso repertorio. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde agotados. Informes lagreektheatre.com. Foto: Archivo

Mariachi en la feria

La feria de Orange County continúa en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) con un programa variado que incluye conciertos gratuitos. Este fin de semana, en el teatro The Hangar actuará el Mariachi de José Hernández, un combo internacionalmente reconocido que interpretará piezas clásicas de la música tradicional mexicana así como sus propias composiciones. Domingo 2:30 y 7:30 pm. Entrada gratis con el pago del boleto de la feria; desde $15. Informes ocfair.com.

Foto: Archivo

Concierto de Disney

El concierto Walt Disney Animation Studios: The Concert, que tendrá lugar durante dos días en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), ofrecerá un recorrido musical a través de las canciones y momentos fílmicos más icónicos de las cintas de los estudios Disney, desde Snow White y Fantasia hasta Encanto. Con Thomas Wilkins como conductor de la LA Phil e invitados especiales. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $20. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Disney

Comedia de mujeres

El programa Comedy Under the Stars: Women Crush Wednesdays, que se efectuará en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd. East, Los Angeles) tiene a Marcella Arguello como líder de un show que incluye a algunas de las mujeres más chistosas del mundo de la comedia, entre ellas a Sherry Cola, Lydia Popovich, Maia Muñoz, Nori Reed e Irene Tu. Miércoles 8 pm. Boletos desde $10. Informes theford.com.

Teatro musical

Con la Francia del siglo 19 como telón de fondo, Les Misérables, que comenzó con una temporada en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), cuenta la historia de unos sueños rotos, un amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención. Incluye temas clásicos como “I Dreamed a Dream”, “On My Own”, “Bring Him Home”, “Do You Hear The People Sing?” y “One Day More”. Termina el 10 de septiembre. De martes a domingo con varias funciones. Boletos desde $49. Informes y horarios broadwayInHollywood.com y ticketmaster.com.

Show de tap dance

Syncopated Ladies es un grupo de bailarinas de tap que ha participado en videos musicales, shows de televisión y producciones a través de todo el país. Este fin de semana participará en el programa Family Amphitheater Performances, que tendrá lugar en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd.,

Los Angeles), donde presentará sus avezadas coreografías; con la organización Sole Talk como invitada. Domingo 12 y 2 pm. Gratis con el boleto de entrada al centro; $12. Informes skirball.org.

Shuttertstock

Noches en el zoológico

Las Zoo Friday Nights continúan en el Los Angeles Zoo ( 5333 Zoo Dr., Los Angeles) con actividades para toda la familia, como shows musicales, juegos, una fiesta familiar en donde se puede bailar, estaciones interactivas y más. En esta ocasión la música estará a cargo de Pop Gun Rerun y el DJ Johnny Hawkes. El carrusel estará abierto y habrá comida y bebidas a la venta. Viernes 6 a 9 pm. Boletos desde $20. Informes lazoo.org.

Show musical

El festival KCRW, que tendrá lugar en el Hollywood Bowl ( 2301 N. Highland Ave., Los Angeles), incluye en esta ocasión a tres bandas que interpretarán grandes éxitos, sonidos soulful del Este de Los Angeles y discodelic funk; se trata de Portugal, the Man, Chicano Batman y Say She She. Domingo 7 pm. Boletos desde $20. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Cortesía

Teatro para toda la familia

El regalo de la compañía de teatro The Actors’ Gang para las familias son shows gratuitos de su nueva producción Much Ado About Pooh, en donde combina la comedia de Shakespeare con algunos de los personajes más queridos y populares, como Pooh y Tiger, Christopher Robin y Owl. Las funciones tienen lugar en Downtown Culver City en el Media Park (9070 Venice Blvd., Culver City). Sábados y domingos hasta el 27 de agosto. 11 am. Entrada gratuita. Informes theactorsgang.com.