AMLO pide a Greg Abbott no actuar de forma inhumana ante el hallazgo del segundo cuerpo por las boyas en el Río Bravo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, no actuar de forma inhumana ante la colocación de boyas alambradas en el Río Bravo, que ya dejaron como saldo dos migrantes muertos.

“¿Qué mensaje le daría al gobernador texano porque ya hay una segunda víctima?”, se le preguntó a López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 3 de marzo, a lo que contestó: “Que no debería él (Greg Abbott) de actuar así, que es inhumano, que no se trata así a ninguna persona, no debe de tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena y que solo siendo buenos podemos ser felices”

Tras ser cuestionado si Greg Abbott sería el responsable directo de los dos fallecimientos reportados en el también llamado Río Grande, el mandatario mexicano se limitó a decir que hay que tomarlo con “mucha objetividad”.

“¿Es él responsable directo (Greg Abbott) por estos fallecimientos, presidente?”, se le cuestionó nuevamente al presidente, a lo que respondió: “Lo tenemos que ver con mucha objetividad, hay que tener la información para no actuar así como actúan algunos, porque no somos iguales”, dijo.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano informó que la cancillería mexicana investiga la nacionalidad del primer fallecido, además de que se sigue demandando el retiro de las boyas.

“Ayer se nos presentó el reporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad, hasta ayer y se va a actuar, ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos, ya estamos en eso”, precisó el presidente.

Las autoridades mexicanas dieron a conocer el hallazgo de un segundo cuerpo sin vida en el Río Bravo producto de la colocación de las boyas y el alambre de púas en el Río Bravo, entre los límites de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) precisaron en un comunicado que fue la madrugada de este jueves 3 de agosto, que se dio con el hallazgo del cadáver a tan solo unas horas después de haber encontrado un primer cuerpo.

En “un hecho separado” al primer fallecido, “un segundo cuerpo fue encontrado aguas arriba por el Grupo Beta Piedras Negras, con aproximadamente cinco kilómetros de separación entre ambos“, precisaron las dependencias sin que hasta ahora se hayan identificado las dos personas muertas.

Fue este miércoles 2 de agosto que el gobierno mexicano dio a conocer que se encontró el primer cuerpo, lo que elevó sus reclamos por la colocación de boyas en Eagle Pass, Texas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que autoridades del Departamento de Seguridad de Texas (DPS) notificaron al Consulado de México en Eagle Pass que alrededor de las 14:35 horas encontraron el cuerpo de una persona sin vida atorado en la parte sur de las boyas que fueron colocadas en el río Bravo. Personal del Grupo Beta ya está encabezando las acciones de rescate del cuerpo. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona”, señala el primer comunicado de este 2 de agosto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Reiteramos la postura del Gobierno de México sobre que la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas es una violación a nuestra soberanía. Externamos nuestra preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes que tendrán estas políticas estatales, que van en sentido opuesto a la estrecha colaboración entre nuestro país y el Gobierno federal de los Estados Unidos”, precisó el gobierno mexicano.

Ante la colocación de boyas, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tachado de “publicitarias” y “muy vulgares” la nueva barrera antiinmigrante de Texas, por lo que ha pedido en varias ocasiones a connacionales no votar por el gobernador Greb Abbott.

