AMLO llama a mexicanos en Texas a no votar por Greg Abbott tras la colocación de boyas “muy vulgares” en el Río Bravo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los mexicanos que viven en el estado de Texas, Estados Unidos, a no votar por el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, tras la colocación de boyas flotantes en el Río Bravo y a las que calificó de “publicitarias” y “muy vulgares”.

“No hay que hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas, ni por los legisladores del partido Republicano que apoyan esas medidas que dicho sea de paso son acciones publicitarias muy vulgares”, señaló.

Desde su conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que la colocación de las boyas para impedir el paso de migrantes lo hacen los políticos para engañar a los estadounidenses.

“Lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense, a los texanos, de que ellos si son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes que son los que traen o llevan la droga a Estados Unidos y nos dañan mucho o los dañan mucho a los estadounidenses. ¡Puro cuento, pura mentira!“, aseguró.

Tras el fin del Título 42 y la aplicación del Título 8, el gobernador del partido Republicano anunció en el mes de mayo la colocación de boyas gigantes color naranja para construir una barrera flotante para evitar que migrantes crucen la frontera nadando sobre el también conocido Río Grande.

“Estoy seguro que esos políticos del partido republicano de Texas van a los templos y se olvidan de lo que dice la biblia. El antiguo testamento dice de que no hay que tratar mal al forastero. Haber que me digan si en el antiguo o nuevo testamento hay algo en contra del que se busca la vida y tiene que emigrar. ¿Qué no hubieron éxodos en la antigüedad?, ¿qué no se caminaba para no padecer del autoritarismo del faraón y para buscar el sustento y no vivir en opresión?”, cuestionó el mandatario mexicano.

Ante la medida, López Obrador minimizó la extensión de boyas al asegurar que se trata de “politiquería” debido a que estas esferas solo ocupan 300 metros ante una frontera con más de 3,000 kilómetros de largo.

“Si se dan cuenta las boyas color naranja, para que se vea, son como los espectaculares, y 300 metros, aunque sean dos kilómetros, cinco kilómetros. ¡Que se apuren porque son 3,180 kilómetros, hay la llevan!. Nada más Texas, ¿cuánto tiene Texas?, debe tener como mil kilómetros si no es que más de frontera con México. ¿Cuándo va a terminar el gobernador de poner sus boyas en el Río Bravo o Río Grande, más lo que corresponde a la frontera donde no está el río?…

Sobre el extrañamiento que envió el pasado viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México a Estados Unidos por la colocación de las boyas, en el que se argumentó que se viola el Tratado de Aguas entre ambos países, el jefe del ejecutivo mexicano dijo no tomarlo “muy en serio”.

“Un extrañamiento, yo no lo tomo muy en serio porque es politiquería, ni deberíamos de estar hablando aquí de eso”, comentó.

Esta es la segunda vez que el mandatario mexicano hace un pronunciamiento desde sus conferencias mañaneras sobre la colocación de boyas en el Río Bravo o Río Grande.

Fue el pasado 12 de julio que el presidente López Obrador acusó al gobernador, Greg Abbott, de estar haciendo “politiquería” y “populismo ramplón” tras la colocación del llamado “muro flotante” cerca de Eagle Pass, Texas, frontera con Piedras Negras en el estado mexicano de Coahuila.

Sigue leyendo:

• AMLO acusa a Greg Abbott de hacer “populismo ramplón” y “politiquería” tras colocar boyas en el Río Bravo

• AMLO dice que México estará dentro de las 10 mejores economías del mundo y llama a fortalecer el orgullo mexicano

• AMLO revela que canciller Alicia Bárcena prepara plan para fortalecer los Consulados mexicanos en EE.UU.