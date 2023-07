AMLO revela que canciller Alicia Bárcena prepara plan para fortalecer los Consulados mexicanos en EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, prepara un plan para fortalecer los Consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos.

“Se están abriendo ya otros consulados, eran 50, ya vamos a tener el 53, el número 53 de los Consulados en Estados Unidos y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tiene un plan con este propósito de seguir fortaleciendo los Consulados y ayudando a nuestros paisanos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre cómo los migrantes mexicanos podrían tener facilidades para realizar trámites del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de Embajadas o Consulados, López Obrador dijo que su gobierno trabaja para que los connacionales en Estados Unidos tengan mayores facilidades en servicios como en el envío de remesas.

“Tomamos en cuenta esto y vamos a hablar con el Secretario de Hacienda, con el Director del SAT (Sistema de Administración Tributaria) y sobre todo con la Secretaria de Relaciones Exteriores… Vamos a comentarle (a la canciller Alicia Bárcena), seguramente se va a enterar esto del SAT y el que sigan teniendo facilidades en el envío de sus remesas, que no paguen tantas comisiones, que les rinda más su dinero lo que envían a los familiares, en eso estamos. Ya la financiera para el bienestar ya está entregando tarjetas con ese propósito”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que uno de sus compromisos cumplidos fue el de convertir a los Consulados en “especie de procuradurías” en defensa de los migrantes, lo cual, dijo, ha permitido reducir el maltrato de mexicanos.

“Sí, tenemos que seguir atendiendo a nuestros paisanos, es un compromiso con ellos, desde el inicio de gobierno desde antes, hablé de que los Consulados se iban a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante y eso lo hemos cumplido, porque desde que estamos no hay razias, no tenemos denuncias de maltrato y estamos pendientes de eso y lo vamos a seguir estando”, aseguró.

“Antes había más acoso, razias de nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos, ahora no, se los agradecemos mucho a los gobiernos tanto el expresidente Trump como ahora del presidente Biden y también a los gobiernos estatales. Hay estados de la Unión Americana como California que es ejemplar, es en efecto un santuario de migrantes y nosotros lo reconocemos mucho. Hay otros estados más hostiles, no la población sino los gobiernos que toman medidas contra migrantes, entonces si estamos pendientes”, afirmó.

López Obrador comentó que dentro de lo se trabaja es en que los migrantes tengan una mayor participación política para que puedan ejercer su derecho al voto de forma electrónica.

El jefe del ejecutivo mexicano informó que dentro de la reunión que sostuvo el pasado 13 de junio de 2023 en Palacio Nacional con los nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral, les pidió a los consejeros establecer un mecanismo para que los más de 40 millones de connacionales en Estados Unidos tengan las facilidades para votar en los Consulados.

“Vamos a que se facilite la participación política de los migrantes porque votan muy pocos, es un porcentaje limitado porque no se dan facilidades. Ahora que me reuní con los consejeros del INE fue lo que les traté, una de las cosas que me importan. Les hablaba yo de que se les diera la facilidad de poder votar de manera electrónica, con el teléfono, mediante el internet, una plataforma que pudieran hacerlo, en secreto sin tener que estar haciendo tantos trámites”, contó.

“A lo mejor con datos básicos y me dijeron los del INE que estaban buscando hacer eso, aunque hay pues requisitos que se han establecido y que deben de quitarse, facilitar, simplificar todo lo relacionado con la participación política electoral para que ellos participen, cómo no van a participar si estamos hablando de oficialmente se habla de 40 millones”, comentó.

“Yo les comentaba en alguna ocasión que cuando vino el presidente Biden, que lo fui a esperar al Aeropuerto Felipe Ángeles, en el trayecto, en la plática, lo primero que me dijo es que de cada 100 estudiantes de nivel básico en Estados Unidos 24 hablan español y la mayoría mexicanos, ellos están muy conscientes de eso, entonces nosotros tenemos que atender a nuestros paisanos”, recordó el presidente desde su conferencia mañanera de este jueves 13 de julio de 2023.

