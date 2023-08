California vive el peor incendio forestal del año; fuego arrasa con los simbólicos árboles de Joshua

Un incendio masivo que arde en el desierto de California y el sur de Nevada ha quemado decenas de miles de acres en una reserva nacional biodiversa y ha incendiado sus icónicos árboles de Joshua.

El incendio de York, que ya es el incendio más grande del año en California, ha quemado más de 82,000 acres hasta el último reporte. El fuego está quemando y amenazando las arboledas de árboles de Joshua, las plantas ramificadas y puntiagudas del desierto de Mojave que pueden vivir más de 150 años.

Por ahora, los bomberos continúan su batalla de casi una semana contra un inusual incendio forestal en el desierto que amenaza con alterar para siempre el paisaje desértico de California.

El daño es irreparable a uno de los símbolo de los desiertos del oeste estadounidense.(ROBYN BECK/AFP – Getty Images)

Según registros, el incendio es el más grande que ardió en el este de Mojave en la historia registrada, superando el incendio del complejo Hackberry de 71,000 acres de 2005 y arrasando un ecosistema delicado ya afectado por especies invasoras y la quema de combustibles fósiles.

La mayor preocupación de los ambientalistas es el daño que el inusual incendio ha causado a los árboles de Joshua (Yucca brevifolia), que solo se encuentran en esta región en el mundo y están en peligro de extinción.

Debra Hughson, superintendente de la Reserva Nacional Mojave, dijo al periódico Los Angeles Times que se ha perdido una gran área de vegetación nativa por las llamas, entre ellos muchos árboles de Joshua.

Añadió que será casi imposible recuperar el bosque arrasado y que es probable que los árboles sean reemplazados por arbustos y pastos más pequeños.

Ya han quemado 38,044 hectáreas hasta este jueves. (ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Desde hacía varios años los ambientalistas habían estado alertando sobre la fragilidad de estos árboles, que pueden vivir hasta 300 años en temperaturas extremas pero son muy susceptibles al fuego.

Un estudio de la Universidad de California en Riverside encontró en 2019 que sin una reducción drástica de las emisiones de carbono el parque retendría solo el 0.02 % del hábitat de los árboles de Joshua para 2070.

La sequía ha exacerbado el riesgo de extinción de los árboles. El estudio encontró que en las zonas más cálidas y secas los árboles adultos no producen tantas plantas jóvenes, y las plantas que llegan a nacer no sobreviven porque no pueden mantener las reservas de agua que los ayuden a enfrentar periodos extensos de sequía.

La reproducción de los árboles de Joshua también está en peligro por el cambio climático, que ha afectado a las polillas de la yuca, un insecto del que dependen para poder reproducirse.

La Reserva Nacional de Mojave alberga más de 200 plantas raras, y las autoridades han dicho que tomará tiempo determinar el daño del fuego a esas especies.

“Va a ser muy difícil estimar la cantidad de árboles de Joshua quemados, pero sabemos que hubo muchos”, puntualizó Hughson al rotativo.

*Con información de EFE y Los Angeles Times

