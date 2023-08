Dos muertos y 60 heridos por potente tifón Khanun en Japón

El fuerte tifón Khanun, que lleva varios días afectando al sudoeste de Japón y ha desatado alertas en Taiwán y China, ha dejado al menos dos muertos y 60 heridos en su avance por la prefectura de Okinawa, además de causar suspensiones del tráfico aéreo y cortes de luz que afectaban a unas 166,000 viviendas este jueves.

Khanun, el sexto tifón de la temporada en el Pacífico y catalogado de intensidad “muy fuerte” por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), se encontraba a las 10:45 hora local (1:45 GMT) a unos 230 kilómetros al sudoeste de la isla Kumejima, en el archipiélago de Okinawa, que experimenta su embate desde hace unos días anteriores.

La tormenta de viento se desplaza a velocidades muy lentas en dirección oeste-noroeste, arrastrando rachas de vientos de hasta 216 kilómetros por hora, según las autoridades meteorológicas japonesas, lo que aumentaba su potencial para generar daños.

