Repunta covid-19 en medio de las fuertes temperaturas del verano

Cuando hace una semana Erika Paz fue a visitar a su hermana que trabaja en el Distrito Escolar de Riverside, la encontró decaída. “Me dijo que se sentía mal, y al rato que llegué a mi casa, me llamó por teléfono para decirme que se había hecho la prueba de covid y salió positiva”.

Erika dice que esa misma noche comenzó a tener ardor en la garganta; al siguiente día, la invadió el sueño; y para el tercer día, presentó dolor de cuerpo y huesos.

“Ya para el cuarto día no podía hablar, estaba mormada y agripada”, dice.

Ese mismo día, la prueba de covid le salió positiva.

A casi una semana del contagio, aún sigue con un poco de gripa y tos, pero se siente contenta porque esta vez, la covid-19 no le provocó fiebres ni falta de respiración.

“Esta es la tercera vez que me da covid. En 2020, me dio dos veces con una diferencia de alrededor de seis meses. La primera vez me tumbó por dos semanas. Estuve con fiebre y problemas para respirar. Lo bueno fue que no me tuvieron que llevar al hospital”.

La segunda ocasión, el virus la atacó de forma más leve; y esta tercera vez considera que no le ha ido tan mal.

“Tengo tres vacunas contra covid, y creó que eso me ayudó para no estar tan mal. La última vacuna me la puse en noviembre”.

Erika dice que también su cuñada y su sobrino se contagiaron de covid en la última semana, en un contagio separado al de su hermana. En total fueron 4 casos en su familia.

“Creo que mi hermana agarró el covid en los preparativos para el regreso a clases, ya que trabaja en el Distrito Escolar de Riverside”.

Erika recomienda a todos tomar precauciones ante el repunte de casos de covid-19 que se está dando en California.

“Debemos cuidarnos para no contagiarnos; y encerrarnos, si salimos positivos”.

Aunque de momento se preocupó al saberse con covid-19 por tercera ocasión y en recuperación de una cirugía de la espalda, Erika reconoce que le trajo mucha calma, saber que está vacunada, porque eso significaba que sus síntomas serían leves.

“Algo que es preocupante es que las pruebas de covid ya no son gratis. Por fortuna, yo tenía algunas de las que nos dio el gobierno, pero llamé a las farmacias CVS para ver cuánto me costaba la prueba y me dijeron que $70. Esos altos costos por las pruebas pueden ser un problema para la comunidad”.

El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles publicó en Twitter que hay un repunte de casos de covid-19 en el condado, por lo que recomienda hacerse la prueba, si tienen síntomas como fatiga, dolor de huesos y fiebre.

“Permanezcan en casa si se sienten enfermos; y lavarse las manos con frecuencia les ayudará a mantenerse seguros ustedes y otros”.

En un comunicado, señalan que hacerse la prueba puede reducir la propagación de covid-19 a otros, especialmente a los más vulnerables de sufrir enfermedad severa.

“Las pruebas caseras están ampliamente disponibles a través de bibliotecas y clínicas públicas de salud en el condado de Los Ángeles”.

Precisaron que entre junio y julio se repartieron más de dos millones de pruebas de covid.

Para saber dónde obtener pruebas gratis, visita: http://publichealth.lacounty.gov/covidtests.

Para servicios gratuitos de telesalud y recursos de covid, se recomienda llamar al 1-833-540-0473 de 8 am a 8:30 pm. Los servicios de telesalud incluyen la entrega de medicina directamente a quien lo necesita.

Se espera que en las siguientes semanas, los Centros de Control y Prevención y Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) emitan una guía de vacunación anticipada para la vacuna de covid-19 para el otoño.

La vacuna no será requerida para los trabajadores en sitios de cuidado de salud, pero se les motiva a que estén completamente vacunados, ya que el riesgo se reduce tanto para ellos como para los pacientes. Lo que sí continúa como una orden de salud es el uso de mascarillas para los proveedores de salud y los pacientes.

Aún con el repunte de casos que se observa, hasta el 31 de julio, el condado de Los Ángeles permanecía en un nivel bajo de 3.0 de admisión hospitalaria por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, información de los CDC muestran que las admisiones hospitalarias relacionadas con covid, indican que habían aumentado 10.3% del 9 al 15 de julio, un alza de más de 7,000 a lo largo del país.

En cuanto a la tasa de vacunación contra covid, el Departamento de Salud de California indica que 77% de los latinos mayores de 65 años se han vacunado; contra 74% de quienes tienen entre 50 y 64 años. El grupo de latinos menos vacunados son los menores de cero a 5 años, con apenas un 3%.

Las recomendaciones para evitar los contagios dados por Salud de California son: vacunarse y poner la vacuna de refuerzo, aislarse si salen positivos y si tienen síntomas, llamar a su doctor; aconsejan usar mascarilla cuando los niveles de covid-19 sean altos y para proteger a los vulnerables.