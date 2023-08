Ricky Martin habla por primera vez sobre las acusaciones de su sobrino: “Se cruzó una raya”

Los últimos meses no han favorecido a Ricky Martin en el ámbito personal, pues además de su separación de Jwan Yosef se enfrentó a una fuerte polémica tras ser señalado de acoso y agresión sexual a su sobrino.

Tras un largo periodo de silencio, el cantante puertorriqueño ha decidido romper el silencio sobre este tema en una entrevista con Lourdes Collazos del canal Telemundo Puerto Rico.

Allí, Ricky Martin negó categóricamente las acusaciones hechas por su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin: “Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto (…) A mí mi preocupación es mi madre, mi preocupación es mi papá que tiene su condición, mis hijos que están expuestos a todo esto, escuchando mentiras, porque son mentiras“, sentenció.

De acuerdo con el intérprete de “Living la vida loca”, el hecho de que las acusaciones sean falsas no disminuye el dolor que sus familia inmediata ha vivido como resultado.

“Las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco”, contó.

Sin embargo, el boricua no deja que esta situación lo desanime. De hecho, lo ha inspirado a seguir haciendo música y explorar nuevas emociones para trasmitirlas a través de su arte.

“Mientras tanto yo sigo haciendo música, se siguen vendiendo los conciertos”, afirmó. “Ahora más que nunca me siento más inspirado para hacer más música, para hacer más proyectos. Vengo con dos series de televisión que son espectaculares, estoy rodeado de ganadores del Óscar. Tengo 51 años y yo siento que este es el segundo shot de mi vida y vienen cosas muy buenas y muy solidas. Y mucho amor para todos, para los que me quieren y para los que me atacan”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Ex de Ricky Martin, Jwan Yosef, revela cómo es su relación con el cantante tras su separación

• En medio de su divorcio, hijos de Ricky Martin se suben al escenario y encienden a los fans | VIDEO

• Desde su bañera, Ricky Martin puso a temblar las redes al posar sólo con una toalla