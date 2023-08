Directivo de Pachuca afirma que la Leagues Cup no es negocio: “Tendríamos qué jugar 10 partidos, por un partido de Libertadores”

Jesús Martínez, directivo del Pachuca, afirmó durante una entrevista con ESPN que la Leagues Cup no es negocio en comparación con la Copa Libertadores en cuanto a lo económico y a lo deportivo.

“Están confundiendo a la gente; primero, no es el negocio que dicen. A mí me conviene más que vuelva la Libertadores; primero, por la cuestión deportiva, y segundo, nomas te voy a poner el ejemplo: tendríamos qué jugar 10 partidos de Leagues Cup, por un partido de Libertadores. Entonces, no confundan a la gente, ahorita el negocio no es ese”, dijo Martínez.

El directivo detalla que la idea es que el torneo conformado por equipos de la Liga MX y la Major League Soccer “es un proyecto que está para que el día de mañana, pueda ser un gran proyecto comercial y deportivo”.

Martínez explicó que deportivamente es positivo mantener este torneo internacionales por equipos como el Juárez FC y Mazatlán FC.

“Deportivamente, yo pienso que es bueno. ¿Cuándo habías visto que el Puebla, que el Mazatlán, que Tijuana, tuvieran torneos oficiales internacionales?”.

“Nosotros estamos convencidos de que es un gran proyecto; no estamos convencidos en la cuestión económica ahorita, porque es un riesgo tremendo en cuanto a jugadores, que se lastimen. En cuanto a las situaciones que se están manejando en cuestiones de logística, que también ahí tenemos qué aprender de todo esto, sobre todo los organizadores, que son socios”.

Pachuca quedó eliminado en los dieciseisavos de la Leagues Cup ante el Houston Dynamo tras perder 0-1. El equipo mexicano no disputó la primera ronda tras ser el representante como campeón de la Liga MX.

El director explicó que la meta de la Liga MX y los clubes mexicanos no es estar pensando en traer a Messi o Busquets sino volver a entrar a la Copa Libertadores que es el gran anhelo.

“Todo eso es lo que necesitamos; nosotros no tenemos que estar pensando que si Messi, que si Busquets, que si esto... Nosotros tenemos qué ir, por nuestra parte, a buscar ese gran anhelo que es estar en Libertadores, para el crecimiento de nuestro futbol. Eso es lo más importante”.

