El testimonio de Devon Archer no culpa de nada a Joe Biden revela transcripción

Durante las casi cinco horas que brindó testimonio frente al Comité de Supervisión de la Cámara, Devon Archer dejó en claro que “nada” de importancia se discutió las 20 veces que fue testigo de cómo Hunter Biden pulso el altavoz para que su padre, entonces vicepresidente de la nación, escuchara parte de las reuniones sostenidas con sus socios comerciales, al menos así lo revela la transcripción de su declaración.

“Hay puntos de contacto y puntos de contacto que no puedo negar que sucedieron, pero no se discutió nada importante. No tengo base para entender de qué trataban su padre y sus conversaciones sobre la política en Ucrania, pero, como puede ver, eso parece bastante familiar, ya sabe, él no puede influir en ello sino tomar el crédito por ello”, señaló quien en su momento llegó a ser amigo de Hunter Biden y que acudió a testificar para deslindarse de cualquier responsabilidad de los delitos acreditados al hijo del mandatario de la nación.

Devon Archer admitió haber sido testigo de al menos 20 llamadas sostenidas entre Hunter Biden y sus socios que fueron escuchadas por su padre mediante el altavoz. (Somodevilla/Getty Images)

De acuerdo con la transcripción, Hunter Biden trató de generarles una falsa impresión a los ejecutivos de Burisma, la compañía de energía ucraniana donde se desempeñó como miembro de la junta, de que tenía influencia sobre la política estadounidense a través de la figura de su progenitor.

Después de que se diera a conocer el testimonio completo de Devon Archer, el demócrata Jamie Raskin, representante de Maryland, emitió un comunicado donde reafirma la postura de su partido al señalar que Archer no proporcionó evidencia donde se demuestre que Joe Biden estuvo involucrado o se benefició a los negocios de su hijo en el extranjero.

“Una vez más, la investigación prioritaria del Comité Republicano sobre el presidente Biden no ha logrado producir ninguna evidencia de irregularidades por parte del presidente Biden”, indica parte de la misiva.

No obstante, el republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, reiteró que seguirá adelante con las investigaciones dirigidas a presentar pruebas donde se compruebe que los miembros de la familia Biden obtuvieron beneficios económicos al aprovecharse de su posición en el gobierno.

