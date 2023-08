Gobernador de Jalisco acepta que ha recibido amenazas del crimen organizado

El estado de Jalisco es una de las entidades más afectadas de México por la presencia del crimen organizado, pues es en esa región en donde se asienta uno de los cárteles de la droga más peligrosos y violentos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pese a ello, las autoridades estatales se mantienen en un esfuerzo constante por combatir a estos grupos criminales, tal como lo reveló recientemente el gobernador Enrique Alfaro, quien destacó que en el mes de julio se registró una disminución en la cantidad de crímenes y delitos cometidos en la entidad.

“El mensaje es claro: nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a parar, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando”, sostuvo el gobernador en un video publicado en redes sociales.

Julio fue un mes difícil, pero también de buenos resultados. Para que no te cuenten, esta es la realidad de Jalisco en materia de seguridad desde el 2018 que, un mes más, está por debajo de la media nacional. Escucha con atención los avances y un mensaje muy importante al final: pic.twitter.com/p0PyjWv4Ip — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 3, 2023

Además, señaló que los resultados brindados por las autoridades han derivado en ataques contra agentes de seguridad, como el atentado terrorista registrado hace unas semanas en el municipio de Tlajomulco, en donde minas terrestres provocaron la muerte de 6 personas.

Pero no solo eso, pues el gobernador admitió que él mismo ha sido objeto de amenazas por parte de la delincuencia organizada. “Los avances que tenemos explican también el porqué de las agresiones de los delincuentes contra nuestras corporaciones y porqué las amenazas que hemos recibido algunos de nosotros en los últimos días”, indicó.

Cabe recordar que, hace unos días, miembros del CJNG difundieron un video en redes sociales en el que se deslindaron de los ataques terroristas y revelaron supuestos nexos de Enrique Alfaro con otro cártel, a quien culparon de las decenas de fosas que han aparecido en el estado en los últimos meses.

En el video se ve a un hombre acompañado de ocho sicarios fuertemente armados, el sujeto dice que mediante ese comunicado se dirige a la población de Jalisco y se deslindan del atentado ocurrido en Tlajomulco, tras pedir que busquen a los culpables, señala: “Pregúntenle al gobernador Enrique Alfaro, porque él debe saber muy bien de eso, ya que él es el más interesado en esto, porque él tiene compromiso con otros cárteles”.

