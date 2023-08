Luis Miguel logra su sueño y canta con Michael Jackson en Argentina | VIDEO

Luis Miguel arrancó por fin su esperadísima gira, y lo hizo de una manera espectacular, pues significó su regreso a los escenarios. Y en este inicio que se dio en Argentina, tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: CANTAR CON MICHAEL JACKSON.

Así como lo leen, el “Sol de México” consiguió lo impensable, y pudo combinar su voz nada más ni nada menos que con el “Rey del Pop”.

Así fue que Luis Miguel consiguió cantar con Michael Jackson

Sin duda uno de los momentos que más sorprendieron a los asistentes fue cuando por fin consiguió cumplir su sueño y cantó junto a Michael Jackson.

Sí, sabemos que el “Rey del Pop” ya falleció, pero la tecnología es tan increíble, que Luismi consiguió hacer un dueto con el cantante estadounidense con la canción “Smile”.

Micky la interpretó en español, mientras que la parte que le “tocaba” a Michael, se la dejaron cantando en inglés.

Fue un momento que conmovió a muchos, pues mucho se ha hablado de que Luismi se quedó con ganas de cantar con Jackson. Ya que en su momento, ambos fueron las figuras más importantes de sus países.

Cabe recordar que en “Luis miguel, la serie” se dio a conocer que el intérprete tuvo un acercamiento con el Rey del Pop para trabajar juntos, pero no tuvo éxito.

Aunque se dice que años después el proyecto se intentó concretar concretó, no habría sido de la forma que estaba esperando Luismi.

Pues tanto Michael Jackson como Luis Miguel hicieron su propia versión del tema “Smile”, así que un fan los unió a través de un video.

La canción está basada en un tema instrumental de la película “Tiempos modernos”, dirigida por Charlie Chaplin, quien compuso la música junto John Turner, y Geoffrey Parsons.

Esta fue la primera ocasión que Luis Miguel presenta la canción en un concierto, pues en su momento, la compartió con sus fans en sus redes sociales.

Fue el 25 de junio de 202, 12 años después de la muerte de Michael Jackson, que Luismi publicó un dueto montaje que ya tiene más de un millón de reproducciones, creado por un fan. En donde justamente suenan igual que en el concierto. Y con ello se cumplió el sueño del intérprete tricolor.

¿Cómo estuvo el primer concierto de Luis Miguel en Argentina?

Lo que de plano no ha cambiado es la voz tan distinguida que tiene el intérprete de “La Incondicional”, literal se escucha como si fuera el propio disco.

Recordemos que la última presentación que Luis Miguel había tenido fue en el Coliseo del Cesar´s Palace en Las Vegas en noviembre de 2019.

Para haber estado más de 4 años fuera de los escenarios, Luismi se vio irreconocible, pero eso sí con dominio completo del escenario como ya nos tenía acostumbrados.

Según la prensa sudamericana y mexicana, una de las canciones con las que encendió a su público y arrancó su concierto fue “Será que no me amas”, lo que le valió ser ovacionado por sus miles de fans.

Luismi salió al escenario al subir en un típico elevador del escenario, lo que desató la euforia de sus fans, quienes no dejaron de corear en toda la noche.

Entre otras de las canciones que se sabe que interpretó hasta la Patagonia, se encuentran la famosísima melodía de “La Bikina”, “La Incondicional”, “Amor, Amor, Amor”, entre otros éxitos.

Algo que sí no podía faltar en esta presentación fueron los movimientos de Luismi. Sabemos que no es el bailarían más imponente ni hábil en la pista de baile, pero sus típicos movimientos no faltaron y eso enloqueció a sus fans una vez más

