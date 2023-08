Maestra de Jiu-Jitsu deleita a sus fans al incursionar en famosa plataforma para adultos

Briana Anderson es una maestra de Jiu-Jitsu de nacionalidad estadounidense, que luego de impactar a sus fanáticos con su contenido en Instagram y Tik Tok, ahora decidió incursionar en la conocida plataforma para adultos OnlyFans.

Anderson comparte contenido en sus redes sociales en dónde muestra sus rutinas y entrenamientos físicos que la ayudan a mantenerse en forma y saludable. Cabe señalar que en su cuenta de Instagram, la atleta estadounidense cuenta con 106,000 seguidores.

Del Jiu-Jitsu al OnlyFans

Pero además de sus entrenamientos y técnicas de este arte marcial brasileño, la atleta ha decidido avanzar en otra faceta e incursionar en la plataforma OnlyFans en la que comparte contenido subido de todo y haciendo gala de su excelente condición física.

Antes de su ingreso a la plataforma OnlyFans, la mencionada maestra de jiu jitsu que se hace llamar Brizzy Brawls, aprovechó su popularidad para promocionar los ajustados conjuntos que utilizaba durante sus entrenamientos. Además aceptaba propina por parte de sus seguidores.

La maestra de Jiu-Jitsu y su éxito en la plataforma para adultos

A pesar de no haber promocionado tan insistentemente su cuenta de OnlyFans, la maestra de jiu jitsu no ha decepcionado a sus seguidores y la han seguido en buena cantidad.

Para ver el contenido de la maestra de jiu jitsu hay que cancelar una mensualidad de $6 dólares o un paquete de tres meses con un costo de promoción de $16.20 dólares por tres meses. View this post on Instagram A post shared by Briana Anderson (@brizzybrawls)

