Exesposa de Scottie Pippen admite que sus ganancias en OnlyFans han disminuido tras dar a conocer su romance con el hijo de Michael Jordan

Larsa Pippen, exesposa del reconocido Scottie Pippen, mantiene una relación con el hijo del astro del baloncesto mundial, Michael Jordan, la misma ha sido muy polémica y según varias informaciones han ayudado a aumentar la enemistad entre ambos basquetbolistas que en su época fueron una de las mejores duplas en la historia del deporte.

Pero no solamente los problemas son entre Michael y Scottie, recientemente y a través de un podcast, Larsa Pippen confesó que sus ganancias en OnlyFans han disminuido tras dar a conocer su romance con el hijo de Michael Jordan. “No han sido buenas las ganancias para los negocios en Onlyfans desde que estoy contigo”, dijo la ex de Pippen, afirmación que Marcus Jordan se tomó con sentido del humor y le respondió que el asunto escapaba de sus manos.

Cabe acotar que la pareja ha aprovechado su unión para promocionar un podcast a través de sus redes sociales, el mismo lleva por nombre Separation Anxiety, y allí fue donde la también influencer confesó sobre la caída de sus ingresos en la plataforma social para adultos.

De igual manera, Larsa Pippen sigue luciendo su figura a través de sus redes sociales a los 48 años de edad, 16 más que Marcus Jordan, quien actualmente tiene 32.

Larsa Pippen, exesposa de Scottie Pippen (Foto: Greg Doherty/Getty Images)

En la mencionada transmisión. los usuarios le preguntaron a Larsa si tenía pensado en cerrar su plataforma OnlyFans y ella no cerró esa posibilidad. Sin embargo Marcus se mostró abierto a apoyarla y estaría contento sea cual sea su decisión. “Creo que mientras te haga feliz y lo disfrutes. Creo que es una fuente de ingresos para ti. Nunca querría bloquear tu éxito o bienestar“, dijo.

