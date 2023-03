La ex de Scottie Pippen revela que tuvo sexo cuatro veces al día durante 23 años con la leyenda de los Bulls

Larsa Pippen, ex pareja del mítico alero Scottie Pippen, reveló un íntimo secreto de sus años de casada con el ex jugador de los Bulls de Chicago, la ahora influencer de 48 años, aseguró que tuvieron sexo cuatro veces diarias durante 23 años. La confesión la hizo en la segunda parte de la quinta temporada de The Real Housewives of Miami.

De esta manera queda demostrado que el popular jugador que formó una dupla temible con Michael Jordan en los años 90, tenía la suficiente resistencia para brillar dentro y fuera de los tabloncillos de baloncesto. “Tuve sexo cuatro veces por noche durante 23 años. En todo ese tiempo nunca tuve un día de descanso“, fueron las palabras textuales de Larsa Pippen.

Cabe acotar que Larsa Pippen es ahora la novia de Marcus Jordan, uno de los hijos de Michael Jordan, considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y que además formó el gran equipo de los Bulls con el ex de Larsa. Sin embargo la relación entre Michael y Scottie no es de las mejores, por diferencias surgidas luego de la serie “The Last Dance”.

De esta manera queda al descubierto otro secreto de una de las leyendas más respetadas en la historia de la NBA como lo es Scottie Pippen, un jugador que sirvió de ejemplo para muchos de los que crecieron en los años 90 y los que vinieron después y que se han mantenido viendo videos de aquellos inolvidables Bulls.

