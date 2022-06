¿Michael Jordan o LeBron James? El legendario Kareem Abdul-Jabbar dio su veredicto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kareem Abdul-Jabbar dio su opinión sobre Michael Jordan o LeBron James como mejores jugadores de la historia de la NBA durante su participación en el programa de Jimmy Fallon. Sin embargo y aunque no fue muy directo, lanzó frases que le dejaron una idea clara toda la fanaticada sobre lo que piensa el legendario ex NBA.

El debate entre Michael Jordan y LeBron James es algo que no parece tener fin, es algo parecido a lo que en el fútbol fue Pelé vs Maradona y en la actualidad Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. Pero más allá de esta situación, hablando de baloncesto como tal, la fanaticada ha tenido la dicha de contar con la época de Jordan y la actualidad de LeBron.

¿Michael Jordan o LeBron James? Esto dice Kareem Abdul-Jabbar

Entablar este debate para muchos especialistas resulta injusto si se deja por fuera al máximo anotador de la historia, Kareem Abdul-Jabbar, un jugador que marcó una época en el mejor baloncesto del mundo con poco más de 38 mil puntos distribuidos a lo largo de su carrera con los Lakers y los Bucks.

En su programa The Tonight Show, Jimmy Fallon no quiso la oportunidad de preguntar al legendario basquetbolista sobre el más grande de la NBA y su postura entre LeBron y Jordan. “Yo soy el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y solo acerté un tiro de tres puntos en mi carrera”, dijo el ex basquetbolista en entrevista con Fallon reseñada por Bola VIP.

“El comité GOAT se reúne en secreto. Así que eso es algo que nunca sabremos, pero si LeBron James rompe mi récord el próximo año como el máximo anotador de la NBA, ese será un último récord del que no tendré que preocuparme nunca más”, aseveró entre risas Kareem Abdul-Jabbar.

Kareem Abdul-Jabbar debe entrar en el debate

Kareem Abdul-Jabbar y sus más de 38 mil puntos deben sin duda entrar en el debate del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, sin embargo esos mismos tiempos son los que han cambiado y quizás hacen a Jordan seguir vigente no solo como basquetbolista sino también como una marca deportiva que ha influenciado al mundo entero y que ha sido reconocido no solo como el “GOAT” del baloncesto sino también como del deporte en general.

Por su parte la vigencia de LeBron sigue estando presente cada vez que salta al tabloncillo y destroza todos los registros que se le paren por delante. El debate seguirá abierto, lo que es seguro es que sea cual sea la opinión, estas leyenda del baloncesto serán leyendas e inspiración por siempre.

