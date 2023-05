Fanáticos tildan a Scottie Pippen de dolido y atribuyen sus últimas declaraciones a la relación de su ex con el hijo de Michael Jordan

Hace poco Scottie Pippen volvió a cargar contra Michael Jordan y aseguró que en sus inicios era un jugador horrible y que LeBron James sería recordado como un mejor jugador.

Ante esta realidad, los fanáticos del mítico 23 en redes sociales tundieron de malos comentarios a Scottie Pippen y hasta surgió la interrogante del transfondo de estos comentarios.

La conclusión a las que muchos llegaron fue que este otro capítulo de la enemistad entre Jordan y Pippen, se debe a la relación del hijo del mítico 23 con Larsa Pippen, ex pareja de Scottie Pippen.

Luego de toda la novela surgida en The Last Dance, documental al que Pippen reaccionó negativamente, ahora la relación del hijo de Jordan con su ex, parece que agranda la enemistad.

Larsa y Scottie Pippen cuando aún eran pareja. (Foto: Phillip Faraone – Getty)

Scottie Pippen fue un gran complemento para Michael Jordan en los Bulls, sin embargo parece que no le gustó del todo el brillo que tuvo Jordan y el reconocimiento por muchos como el mejor basquetbolista de la historia.

Lo cierto es que ambos hicieron un dúo inolvidable, pero Pippen nunca aceptó tener que vivir bajo las sombras de Michael Jordan, el ídolo del baloncesto y el deporte mundial.

