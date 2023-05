Scottie Pippen arremete contra Michael Jordan y prefiere a LeBron: “Jordan era un jugador horrible”

Michael Jordan y Scottie Pippen fueron una de las duplas más exitosas en la NBA con 6 títulos en la década de 1990. Pero desde que ambos están en el retiro, Pippen no ha tenido buenos comentarios hacia su compañero.

“He visto a Michael Jordan jugar antes de que yo llegue a los Bulls. Era un jugador horrible, un jugador horrible de ver. Era todo 1v1, todos tiros malos. De repente, nos transformamos en un equipo y comenzamos a ganar, y todo el mundo se olvidó de quién era”, dijo Pippen sobre Michael Jordan antes de ganar los seis títulos.

Pippen también aprovechó para poner a LeBron James por encima de Jordan. El ex alero de los Bulls de Chicago expresó que James es el mejor jugador estadísticamente de la historia.

“LeBron James será el mejor jugador estadísticamente hablando que haya jugado nunca al baloncesto”, afirmó Pippen.

Algunos usuarios en Internet exponen que la posible razón de estas declaraciones llegan luego de que un hijo de Michael Jordan está saliendo con la ex-esposa de Scottie Pippen, algo que no ha caído bien al alero de los Bulls en los 90`s.

Esta no es la primera vez que Pippen habla públicamente sobre su disgusto con Jordan. Cuando salió el documental de “The Last Dance”, Pippen se quejó sobre que él no recibía el mérito por lo conseguido por el equipo y solo se enfocaba en el 23 de los Bulls de Chicago.

“Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes a mí y a mis orgullosos compañeros de equipo. Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director”, apuntó.

“Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual de fanáticos que él fue el más grande de todos durante su tiempo, y aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del “The Last Dance”.

