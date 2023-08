Navalny, condenado a otros 19 años de prisión en Rusia

“Alexei Navalny fue condenado a 19 años en una colonia penal de máxima seguridad”, indicó en Twitter (rebautizado X) la portavoz del disidente, Kira Yarmych. este viernes. La Justicia rusa condenó por “extremismo”, entre otros cargos, al principal líder opositor ruso, ya en prisión por otros casos.

Los gobernantes rusos “quieren asustarlos a ustedes, no a mí, y privarlos de su voluntad de resistir”, afirmó Navalny en un mensaje publicado en Facebook poco después. “Una banda de traidores, ladrones y canallas los obligó a entregar a Rusia sin combatir y se apoderó del poder. Putin no debe lograr su objetivo. No pierdan su voluntad de resistir”, agregó.

Navalny, que ya dijo ayer que esperaba una sentencia “estalinista”, fue juzgado en la prisión de la región de Vladímir -a 200 kilómetros de Moscú-, en la que ya cumple nueve años por estafa, tendrá que cumplir la pena en una cárcel con régimen especial, donde se recluye a los presos con cadenas perpetuas. “Diecinueve años de régimen especial. La cifra no tiene ninguna importancia. Entiendo perfectamente, como muchos presos políticos, que cumplo una cadena perpetua”, escribió después en Telegram.

El juicio tuvo lugar en la prisión de la región de Vladímir -a unos 200 kilómetros de Moscú-, en la que ya cumple nueve años por estafa. El opositor es acusado de crear una organización extremista, en alusión al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), fundado en 2011 e ilegalizado hace dos años. El FBK irritó sobremanera al Kremlin porque denunció el enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios, incluido el presidente, Vladimir Putin, al que acusó en 2021 detener un suntuoso palacio a orillas del mar Negro. Según la oposición extraparlamentaria, Navalny no saldrá en libertad mientras Putin, que muy probablemente se presentará a la reelección en 2024, siga en el poder.

Además, también se le interpusieron cargos por financiar e instigar actividades extremistas, crear una organización que atentó contra los derechos de los ciudadanos e involucrar a menores de edad en acciones peligrosas, en referencia a manifestaciones opositoras no autorizadas. El juez del Tribunal Urbano de Moscú, Andréi Suvórov, apenas tardó unos pocos minutos en dictar la pena contra Navalny, que compareció en la sala vestido con uniforme de presidiario.

“Estados Unidos condena enérgicamente la condena de Rusia al líder de la oposición Alexéi Navalni por cargos de motivación política. El Kremlin no puede silenciar la verdad. Navalny debe ser liberado”, expresó en redes sociales el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Los gobiernos occidentales han venido pidiendo la liberación de Navalny, quien condenó desde la cárcel la “guerra criminal” en Ucrania emprendida por Putin, al que acusó de enviar “al matadero” a cientos de miles de rusos.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, protestó por la nueva sentencia y pidió la liberación de Navalny en un comunicado. La condena “se basa en acusaciones vagas, demasiado abiertas, sobre ‘extremismo’, y se dicta tras un juicio a puerta cerrada en las mismas instalaciones donde Navalni cumplía ya otras sentencias a prisión de 11 años y medio”. “Llamo a las autoridades rusas a respetar sus obligaciones, poniendo fin a las violaciones de los derechos humanos contra Navalny y liberándole”, agregó Türk.

“Desde febrero de 2022 unas 20,000 personas han sido detenidas en Rusia por acciones contrarias a la guerra contra Ucrania, incluyendo protestas o mensajes en redes sociales”, recordó.