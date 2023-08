Autoridades mexicanas descubren millonario cargamento de fentanilo gracias a un neumático reventado

El estado mexicano de Sinaloa es una de las regiones en donde se produce fentanilo, por lo que es en esa entidad en donde también se registran varios decomisos de esta droga, tal como ocurrió recientemente cuando un hombre llevaba un millonario cargamento, pero la ponchadura de un neumático hizo que lo descubrieran.

Preparó todo y subió a su vehículo, comenzó su camino, pero cuando transitaba por la carretera en el municipio de Culiacán un neumático se le ponchó, aunque no detuvo su marcha para evitar cualquier problema, el cual surgió más adelante.

Y es que agentes de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de vigilancia cuando vieron el auto con el neumético reventado, por lo que le marcaron el alto, pero el conductor no solo no se detuvo, sino que aceleró y, para perder a las autoridades, se metió por un camino de terracería, aunque eso no le ayudó pues los uniformados fueron tras él.

En #Sinaloa, la #GuardiaNacional interceptó alrededor de 530 mil pastillas de aparente fentanilo, que eran trasladadas en un vehículo que circulaba sobre la carretera Piggy Back-Costa Rica, en el municipio de Culiacán. #JusticiaYPaz pic.twitter.com/1VhCeSqUga — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) August 5, 2023

Al verse acorralado salió del vehículo, corrió y se arrojó a un canal de riego, el cual atravesó para después salir y perderse entre la maleza. Aunque se implementó un dispositivo de búsqueda no fue posible dar con el paradero del sujeto, según informó el medio local Riodoce.

Posteriormente se procedió a revisar el auto abandonado, en el asiento trasero se encontraron varias cajas y bolsas de tiendas departamentales, las cuales contenían más de 530,000 tabletas de fentanilo repartidas en bolsas de plástico transparente.

Este hecho se da en medio de la lucha que Estados Unidos ha emprendido contra esta droga sintética que está causando una crisis de salud pública en el país.

En días pasados, otro hombre fue detenido en el estado de Nuevo León cuando viajaba en un autobús de pasajeros con más de 2,000 pastillas de fentanilo pegadas al cuerpo.

