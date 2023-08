Con un fuerte operativo detienen a fiscal mexicano por encubrir un feminicidio en Morelos

El Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido en su propia casa mediante un fuerte dispositivo en el que, incluso, participaron elementos de la Marina de México.

La captura, según informaron medios como el diario El Universal, está relacionada a “delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia”, al obstruir el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, una joven asesinada en la Ciudad de México y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Morelos.

El arresto del funcionario fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se hizo viral rápidamente. En las imágenes se ve al fiscal tranquilo, saliendo de su domicilio, mientras elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México le notifican sobre la orden de aprehensión girada en su contra y le leen sus derechos.

“Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades a no violentar mi domicilio, están mis hijos chiquitos, de 8 y 11 años. El comandante Tacuba, pues es compañero mío, ¿puedes hacer ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio?”, se le escucha decir a Carmona Gándara.

#LoMasVisto I Así fue la detención del Fiscal General del Estado de #Morelos, Uriel Carmona Gándara.https://t.co/tHaXIQYyiO pic.twitter.com/TDMseRV0kL — DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) August 5, 2023

De acuerdo con el sitio UnoTV, su traslado se hizo en una camioneta táctica de la policía de Morelos, hasta un helicóptero de la Secretaría de Marina que lo llevó a la Ciudad de México. Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Sur.

El feminicidio que encubrió

Ariadna Fernanda López desapareció el 30 de octubre de 2022 tras acudir a un bar en la Ciudad de México, donde abordó un taxi y un día después su cuerpo fue encontrado sin vida en el pueblo de Tepoztlán, estado de Morelos.

Sobre su desaparición, en videos de cámaras particulares de vigilancia se aprecia a la joven llegando a un apartamento y, por la mañana del 31 de octubre, un hombre sale de allí cargando al hombro a una mujer que se veía inconsciente e inmóvil.

En un primer momento, la Fiscalía de Morelos determinó que la causa de la muerte de la joven había sido consecuencia de una broncoaspiración secundaria, por intoxicación etílica, según informó EFE.

Incluso, afirmó en una conferencia de prensa que no se encontraron huellas de violencia en la víctima y que la necropsia no era coincidente con un feminicidio.

Sin embargo, en enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) de México determinó que la muerte de la mujer ocurrió por “descargas de un objeto contundente sobre su cabeza”, lo que desmentía la versión de la fiscalía morelense.

El caso de Ariadna causó indignación en su familia y la ciudadanía y enfrentó a las fiscalías de Ciudad de México y Morelos. Además, la entonces alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que el fiscal de Morelos estaba vinculado con el presunto asesino.

