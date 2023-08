Jorge Masvidal insulta a Conor McGregor y lo reta a una pelea callejera

A pocos meses de su retiro como peleador profesional, Jorge Masvidal sopesa retornar al octágono de UFC y contender por el título BMF que estaba en su poder. El profesional de las Artes Marciales Mixtas tuvo duros calificativos hacia la estrella Conor McGregor y confesó querer enfrentarlo.

En una entrevista para el programa de televisión de la cadena TMZ Sports, el cual es conducido por Michael Babcok y es transmitido con una periodicidad de lunes a viernes por FS1, el luchador de 38 años reveló su deseo de un enfrentamiento ante irlandés.

Masvidal se sinceró y aceptó que no necesariamente debe ser un combate oficial de UFC, sino más bien una pelea al estilo callejero. “Creo que tendré que volver y agarrar ese cinturón muy rápido. Algo así. Pero no a [155 libras], tienen que llegar a [170 libras]. ¿Una pelea de UFC? No ahora, pero en algún momento, pienso que tengo que volver”.

“¿Con quién te gustaría pelear en tu regreso?”, cuestionó Babcok. “Quien sea que tenga el cinturón BMF”, inició Masvidal antes de revelar sus intenciones con ‘The Notorius’. “Realmente me gustaría pelear con Conor porque es una perr*. No soporto a ese tipo, pero él en la calle gratis, porque nunca peleará conmigo en el ring”.

Jorge continuó con su retórica insultante y asomó sutilmente que el europeo le temía debido a que no lo toma en cuenta. “Nunca menciona mi maldit* nombre en un comentario (…) llama a Dustin y Justin. Cállate la boca y haz el debido proceso. Tú f* ¡Maldit* perr*!”.

“Conor no quiere (una pelea conmigo) lo cerró como tres o cuatro veces y le dijo a la gente que soy demasiado grande para él, pero él está en mi categoría de peso, 170”, reconoció sobre los motivos de por qué la pelea debe darse al estilo callejero.

“Él sabe que la forma en que lo golpearía es la forma en que él gana las peleas. Ponte de pie, jodidamente golpeando sus dientes y pateando sus costillas, así que sé que no es bueno para su marca”, añadió.

A inicios de año, Masvidal era el poseedor del cinturón OG BMF cuando derrotó a Nate Díaz en UFC 244 y se quedó con el cetro que le fue entregado por Dwayne Johnson, ‘The Rock’.

El peleador de 38 años se retiró en abril tras ser derrotado por Gilbert Burns. Hace una semana fue uno de los invitados de lujo en el Delta Center de Salt Lake City, Utah y le entregó el cinturón a Justin Gaethje tras su brutal KO a Dustin Poirier. Tras el retiro como profesional, Jorge Masvidal se ha volcado con su promotora Gamebred Bareknuckle.

