“Lo noqueo con un golpe”: Conor McGregor lanza contundente desafío a Justin Gaethje

Horas después del brutal KO de Justin Gaethje a Dustin Poirier en UFC 291, Conor McGregor decidió calentar el ambiente con un picante desafío a ‘The Highlight’ por medio de las redes sociales. El irlandés, fiel a su controversial personalidad, volvió a la carga con un contundente escrito en su cuenta de Twitter.

“Lo noqueo con un golpe. Lo garantizo”, tuiteó. El mensaje logró obtener cinco millones de visualizaciones dentro de la plataforma y causó polémica entre los fanáticos, generando un aluvión de reacciones sobre un posible regreso de McGregor, quien ha estado alejado desde hace un largo tiempo del octágono.

Captura de pantalla.

Este martes, McGregor volvió a referirse a Gaethje por la misma vía. En esta ocasión, respondiendo a unas declaraciones del peleador de 34 años en las que hizo mención sobre la presunta ingesta de sustancias ilícitas del irlandés y también asegurando que para enfrentarlo debes venir de una derrota.

“Normalmente, tienes que perder para enfrentarlo”, dijo. El origen de esta intervención responde a que Conor ha peleado contra dos oponentes que venían de una derrota. Por ejemplo, Donald Cerrone (Gaethje también luchó contra él después de una derrota) y Brandao en 2014.

Conor McGregor (L) bloquea una patada de Donald Cerrone en una pelea de peso welter durante UFC246 en T-Mobile Arena el 18 de enero de 2020 en Las Vegas, Nevada. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Nunca en mi vida he tomado esteroides y no quiero pelear con alguien que me está engañando”, dijo en la rueda de prensa luego del evento de UFC 291. La respuesta de ‘The Notorius’ no se hizo esperar y lo acusó de ignorante. “El tipo es tan inteligente como dos tablones. Él es un tiro único para mí. Lo mato de un solo tiro fácilmente”, redactó, aunque posteriormente eliminó la publicación.

En una conversación con el medio TMZ Sports, ‘The Highlight’ puntualizó que tiene varias opciones sobre la mesa como Charles Oliveira, Islam Makhachev e incluso Conor McGregor. Aunque todo parece indicar que Gaethje desea al brasileño (suponiendo que pueda vencer a Makhachev en su pelea por el título en octubre), confesó estar dispuesto a pelear con cualquiera rival.

McGregor no lucha desde el 2021, cuando precisamente sufrió una lesión ante Dustin Poirier, contra quien perdió en ambas citas. En la última, la del mes de junio, fue donde el europeo se fracturó en una de sus piernas. Desde entonces ha estado marginado de la competición. Por su parte, el estadounidense posee un récord de 25 victorias y cuatro derrotas.

Conor McGregor de Irlanda es sacado de la arena en camilla después de lesionarse el tobillo en la primera ronda de su pelea de peso ligero contra Dustin Poirier durante UFC 264: Poirier v McGregor 3 en T-Mobile Arena el 10 de julio de 2021 en Las Vegas, Nevada. Foto: Stacy Revere/Getty Images.

Sigue leyendo:

· Acusan a Conor McGregor de robo y agresión sexual durante las finales de la NBA

· Justin Gaethje revela llamada telefónica sorpresa de Donald Trump tras derrotar a Dustin Poirier en UFC

· UFC 291: Justin Gaethje noquea brutalmente a Dustin Poirier, gana el cinturón BMF y $50,000 dólares (Video)

**