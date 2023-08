Hijo de Rodolfo Sancho confesó que desmembró a un hombre y el actor español rompió el silencio

Este fin de semana ha saltado a los titulares de diversos medios de comunicación alrededor del mundo, la detención de Daniel Sancho, hijo mayor del actor español Rodolfo Sancho. Al joven de 29 años lo acusan de haber asesinado y desmembrado al cirujano plástico Edwin Arrieta, quien era muy reconocido en Colombia.

Las partes del cuerpo del hombre fueron halladas en un vertedero de basura en la isla Koh Phangan, donde ocurrió el crimen. Sancho concretamente está acusado de: asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo del occiso de 44 años.

Según han reseñado medios españoles como El País han reseñado que el joven dijo a la agencia de noticias EFE, en un encuentro con la policía tailandesa y con sus abogadas de oficio de ese país, que sí cometió el chef el crimen alegando y alegó que el cirujano colombiano lo tenía como “rehén”.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo el joven que permanece detenido en la nación asiática.

El acusado negó a la prensa haberse sentido “forzado” a “aceptar” la culpabilidad y aseguró que no tenía mucho por hacer debido a que las autoridades le realizaron pruebas de ADN.

Asimismo, se desvinculó de los rumores de haber mantenido alguna relación sentimental con Edwin Arrieta, pero sí aseguró que el hombre supuestamente estaba obsesionado con él.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló Daniel Sancho.

Rodolfo Sancho se pronunció

Ante el revuelo que ha tenido el caso internacionalmente, el actor Rodolfo Sancho emitió un comunicado divulgado por Europa Press en medio de la difícil situación que embarga a su primogénito, a él y al resto de su familia.

El histrión solicitó “máximo respeto” para Daniel y para la familia, “en estos momentos delicados y de máxima confusión”.

Asimismo, instó a los medios de comunicación a “abstenerse” de “emitir cualquier juicio precipitado” para evitar cruce de informaciones “que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso”.

