La madre de Angus Cloud aclara que el actor no se suicidó

El 31 de julio fue encontrado sin vida el actor Angus Cloud en su casa de Oakland, California. Aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre la causa de su deceso, en los últimos días han surgido varios rumores acerca de que podría haberse suicidado. Debido a ello, su madre Lisa Cloud recurrió a las redes sociales para relatar lo que sucedió el último día de Angus.

Lisa publicó en su cuenta de Facebook un largo mensaje, especificando que su hijo se encontraba trabajando, pero que no sabe si después consumió algo: “Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento…También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente afectado por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. No tenía intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería en la mañana. No sé si puso, o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no despertó”.

Lisa Cloud no descartó que Angus haya fallecido por una posible sobredosis, pero negó que el actor tuviera intenciones de quitarse la vida: “Está muy claro que no tenía la intención de salir de este mundo…Su trabajo en (la serie de televisión) “Euphoria” abrió una conversación sobre compasión, lealtad, aceptación y amor. Su herida en la cabeza hace 10 años milagrosamente no resultó en la muerte, como casi siempre sucede. Le dieron 10 años extra y los llenó de creatividad y amor. Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que ése no es el caso. Para honrar su memoria, hagan actos de bondad al azar como parte de su vida diaria. Dios bendiga sus corazones”.

