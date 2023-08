Megan Rapinoe y Marta, dos leyendas que se despiden de los mundiales por la puerta de atrás

La vida no siempre es un cuento infantil con un final feliz y esperanzador, muchas veces los desenlaces no ocurren como la mayoría quisiera; es el caso de las carreras de las futbolistas Megan Rapinoe y Marta Vieira, que se despidieron de los mundiales de fútbol de la categoría eliminadas en octavos de final y fase de grupos, respectivamente.

En el caso de la estadounidense Megan Rapinoe, de 38 años, un mal tiro suyo desde los 12 pasos terminó de catapultar la eliminación de la selección de Estados Unidos frente a su similar de Suecia (por penales) en el Mundial que se lleva a cabo en Australia y Nueva Zelanda.

La delantera tuvo en sus botas el penalti para encarrilar la tanda, pero lo envió fuera y su equipo acabó eliminado en octavos de final; justo ahí se derritió el sueño de una histórica triple corona consecutiva que enriquecería su ya legendario legado.

De forma muy efusiva, Rapinoe declaró tras el partido que lo sucedido sobre el terreno de juego frente a Suecia parecía una “comedia de humor negro” escrita por un mal comediante.

“Es como un mal chiste para mí, parece una comedia de humor negro, fallé mi penalti”, explicó la leyenda viviente del fútbol femenino.

Sin embargo, reivindicó su carrera que la ha dado muchas satisfacciones con el ‘Team USA’. “Sé que es el final y es triste, pero es la única vez que me he sentido así, eso dice mucho sobre el éxito que he podido tener y cuánto me encantó jugar por este equipo, por este país”, agregó Megan Rapinoe.

La despedida de otra grande del fútbol femenino Marta Vieira

A pesar de la magia que siempre brindó con sus pies, la brasileña Marta disputó en este 2023 su última Copa del Mundo femenina sin haber ganado nunca una.

La delantera, ya de 37 años, jugó con la selección de Brasil su último Mundial cayendo eliminada en la fase de grupos, en una llave en la que quedó tercera con 4puntos, por detrás de una Jamaica -ya histórica- que acumuló 5 unidades y en la punta Francia, que registró 7.

Lejos de sus grandes actuaciones, a Marta se le notaron el paso de los años, sumado a que la eliminación tan pronto de las brasileñas representó la primera sorpresa de un Mundial que ha entregado el máximo de emociones por lo impredecible de los resultados.

El adiós de la brasileña se da en un contexto laureado en lo personal: es la goleadora histórica en los mundiales -de mujeres y hombres- con 17 tantos. Marta también fue la primera jugadora en anotar en cinco mundiales femeninos consecutivos, debutando en la edición de 2003.

Las palabras de la capitana jamaiquina Khadija ‘Bunny’ Shaw hacia Marta al calor de la cancha cuando su selección había consumado la eliminación de las brasileñas lo dicen todo.

“Le acabo de decir que ella no solamente fue una inspiración para mí, sino para muchas jóvenes en el Caribe y alrededor del mundo”, confesó Shaw a medios presentes.

