Ana Claudia Talancón se muestra sin ropa y recostada mientras toma el sol

Ana Claudia Talancón ha sacado su lado sensual en la más reciente imagen que publicó en Instagram. Ella aparece tomando el sol, recostada boca abajo junto a la piscina y sin ropa; en la foto incluyó un emoji de corazón que despliega la frase “chica mala”. View this post on Instagram A post shared by Ana Claudia (@latalancon)

La actriz mexicana de 43 años no olvida hacer ejercicio, y en otra fotografía asumió una pose de yoga en la que demostró su flexibilidad. Ella usó un body estampado y escribió el mensaje: “Balance en esta vida ❤️ ¡Vaciarse y recargarse! ¿Ustedes cómo logran tener balance en esta vida?” View this post on Instagram A post shared by Ana Claudia (@latalancon)

El más reciente trabajo de Ana Claudia es “Cuando duerme conmigo”, una película dirigida por Eduardo Román en la que actúa junto a Erick Elías y que acaba de estrenarse en México. El drama romántico muestra a una abogada y un profesor que se conocen una noche por un accidente, durante la temporada navideña, pero poco a poco descubren que tienen muchas cosas en común.

Sigue leyendo: