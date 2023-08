‘La Migra’ amplía deportaciones de familias completas

La oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió su sistema de Deportación Familiar Expedita (FERM, por sus siglas en inglés), el cual permite procesar en formar acelerada a familias de inmigrantes indocumentados.

Así lo informó la agencia, la cual agregó que también se amplió el proceso para que algunas familias sigan sus casos bajo el sistema de alternativas a la detención (ATD, en inglés).

Ese sistema permite monitorear a los titulares de las familias con grilletes o pulseras con GPS o ser parte del sistema SmartLink, a través de un teléfono celular.

“El proceso brinda supervisión mientras la familia espera una entrevista para evaluar su temor creíble de persecución o tortura”, indica la agencia. “La inscripción al FERM consiste en monitoreo por GPS con toque de queda obligatorio en el hogar, de 11 p.m. a 5 a.m., todos los días”.

ICE busca ampliar este sistema de operación en varios estados, aunque empezó en cuatro.

Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se está expandiendo sus planes, incluyendo la deportación expedita de las familias que no logran la protección de asilo.

En mayo pasado, ICE indicó que la estrategia FERM estaba diseñada para garantizar que las unidades familiares en el proceso de “miedo creíble participen en una entrevista” ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y cualquier revisión solicitada por un juez de inmigración, sin ser detenidos.

Si las familias que reciben una determinación negativa final, entonces son deportadas dentro de los 30 días posteriores.

“ERO se compromete a imponer consecuencias migratorias de una manera segura y humana a aquellos que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos”, defendió entonces el director ejecutivo asociado de ERO –que depende de ICE– Corey A. Price. “Las familias no deben escuchar las mentiras de los contrabandistas. Al igual que los adultos solteros, los no ciudadanos que viajen con sus hijos y que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados rápidamente”.

También se recuerda a las familias de inmigrantes indocumentados que podrían recibir el castigo de reingreso a EE.UU. durante cinco años.