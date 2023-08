Belinda firma contrato con Warner Music para grabar un nuevo álbum

Aunque en los últimos años Belinda ha lanzado algunos sencillos en colaboración con otros artistas y se ha presentado muchas veces en concierto, no contaba con una disquera. Ahora la cantante se ha decidido a regresar de lleno a la música con una colección de temas inéditos, y en sus redes sociales compartió fotos que la muestran firmando un contrato con la compañía Warner Music.

El mensaje que Belinda escribió junto a su publicación fue: “A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas, pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo, y dejé de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías. Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope. Belifans, esperen música MUY PRONTO” ⏳⏳⏳⏳

Eso no fue todo, ya que horas antes del acuerdo Belinda publicó en sus historias de Instagram un texto que reflejaba su emoción ante este nuevo paso profesional: “¡Buenos días Miami! Quiero contarles que estoy a punto de que pase algo que he estado esperando por mucho tiempo. Este es el momento más importante de mi carrera hasta ahora. Una decisión que me tomó mucho tiempo tomar; estoy muy emocionada por esto que va a suceder hoy, ¡y sé que todos los Belifans van a estar más!” Hasta ahora, el último álbum que Belinda ha lanzado es Catarsis, de 2013.

