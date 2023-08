Caleb Plant explica la razón por la que abofeteó a Jermall Charlo: “Te pedí que dejaras de jo*** conmigo”

Caleb Plant, excampeón de peso supermediano, explicó por qué abofeteó a Jermall Charlo tras bastidores después del pesaje de Errol Spence Jr. y Terence Crawford para la pelea que terminó ganando el segundo el pasado mes de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

A través de un en vivo en Instagram, Plant aclaró lo sucedido diciendo que Charlo tiró de su barba un par de veces y, a pesar de que le advirtió que no lo hiciera, el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) siguió tocando su cara, por lo que lo abofeteó con la mano izquierda.

“Mi esposa no recibió una bofetada. Nadie tocó a mi esposa. Quiero decir, solo éramos yo y un viejo amigo. Quiero decir, un hombre tiene derecho a, ya sabes, defenderse. Ya sabes, un hombre adulto toca a otro hombre adulto en su cara, tirando de su barba muy fuerte, y sabes, tengo la decencia de decirte que no vuelvas a hacer eso y no te aplastaré allí mismo. Tengo la suficiente decencia para decirte que no vuelvas a hacer eso. Y sabes que lo único que puedes responder es con (eso) de ‘soy un chico blanco increíble’. Y mira, te pones a temblar como lo haría un chico blanco actuando como una per**. Y luego, ya sabes, inmediatamente me agarras la cara aún más fuerte, después de que te pedí que no hicieras eso nunca más”, dijo.

Jermall Charlo en su última pelea en el ring con Juan Macias Montiel en junio de 2021 en Texas. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Tengo a mi esposa parada justo detrás de mí y estoy en una habitación llena de mis compañeros. Quiero decir, ¿qué haces? Lo estás poniendo muy difícil para un chico. Realmente lo estás poniendo contra la pared, cuando empiezas a hacer toda esa mie***, ya sabes, frente a mi esposa y todos en la sala. Te pedí que dejaras de jo*** conmigo. Entonces, sí, hay muchos chicos de Texas en la sala, pero mie*** (…) Ya te dije que dejaras de jo*** conmigo. (…) Él no mencionó a mi hija ni nada por el estilo. No tenía nada que ver con nada de eso. Seguía tocándome en la cara. Y le dije que se callara, pero no me escuchó. Estoy tratando de que me dejen en paz, lo sé”, añadió.

Cabe destacar que en el video que se volvió viral en redes sociales, Caleb Plant se fue encima de Jermall Charlo y lo abofeteó ante la mirada incrédula del campeón del CMB. Inmediatamente, fue separado de por un miembro de seguridad que se lo llevó rápidamente antes de que las cosas entre ambos pugilistas empeoraran.

Caleb Plant slaps Jermall Charlo at the Spence vs Crawford weight in. pic.twitter.com/4rIZjUv77k — Eddie Sanchez (@Ed_itt) August 4, 2023

Caleb Plant, de 31 años, en su última aparición en el ring fue vencido por David Benavídez por decisión unánime de los jueces el pasado mes de marzo. El estadounidense posee récord de 22 victorias (13 por nocaut) y dos derrotas en su carrera como profesional.

Por su parte, Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

