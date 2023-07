Jermell Charlo asegura que su mano no será un problema para la pelea con Canelo Álvarez: “Estará lista”

Jermell Charlo aseguró que la lesión sufrida en su mano izquierda en diciembre no será un problema y estará lista para su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano el 30 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Showtime, Charlo indicó que no deben preocuparse por su mano, que se fracturó en el campamento de preparación para la pelea que tendría con el retador obligatorio de las 154 libras Tim Tszyu el pasado mes de enero, y que será “grandiosa” ante Canelo Álvarez. El monarca indiscutido también expresó que no le sorprendió la llamada para el duelo con el mexicano porque sabía que tarde o temprano pasaría.

“La mano es genial. No tienes que preocuparte por la mano. La mano será grandiosa y estará en acción el 30 de septiembre. La mano es buena y estará lista para el 30”, dijo. “No me sorprendió (recibir la llamada para pelear con Álvarez). Esto no es nada nuevo para mí. Esto es algo que sabía que iba a manifestarse de todos modos. Está sucediendo. 30 de septiembre, estaré preparado”.

Canelo Álvarez defenderá nuevamente sus cinturones en las 168 libras en un duelo de indiscutidos. Foto: Dustin Satloff/Getty Images.

Cabe destacar que el tiempo de inactividad del estadounidense -casi un año y medio sin ver acción por una lesión- podría jugarle en contra, pero Jermell Charlo ha dejado claro que eso no lo afectará sobre el ring porque se ha mantenido activo en el gimnasio entrenando y preparándose para este momento.

Asimismo, el estadounidense podría hacer historia si vence a Canelo Álvarez porque podría convertirse, al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields, como los únicos boxeadores en ser campeones indiscutidos en dos categorías de peso: en 154 y 168 libras.

“Hice historia antes, así que se siente bien y conozco ese sentimiento, esa urgencia y esa hambre de querer hacer historia y hacer algo de lo que hablen los niños. Ese es el sueño. Está más allá del sueño porque algunas personas apenas pueden llegar a ser indiscutibles. Pero llegué al punto en que puedo ser indiscutible en dos divisiones de peso. Tengo que aprovechar ese momento y oportunidad. Voy a entrenar duro, trabajar duro. Estoy listo para irme. Estoy listo para el rock and roll”, afirmó.

Jermell Charlo quiere hacer historia frente a Canelo Álvarez el próximo 30 de septiembre en Las Vegas. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear a Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

