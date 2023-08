Carla Morrison llevará El Renacimiento al Hollywood Bowl de Los Ángeles

La cantautora mexicana Carla Morrison ofreció una entrevista exclusiva y honesta a La Opinión, en donde habló de su lucha contra la ansiedad, el empoderamiento de la salud mental a través de sus propias experiencias y cómo tuvo que matar partes de ella para lograr sobrevivir a una de las etapas más difíciles de su vida.

También nos habló de sus presentaciones con Coldplay, su colaboración con Karol G, la canción que hizo para una película y su próximo concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 12 de agosto, del cual se mostró totalmente sorprendida.

Carla Morrison en el Hollywood Bowl el 12 de agosto. Foto: Cortesía.

“Cuando me dijeron dije: ¡Güey! No es posible. Estoy emocionada. Cuando me dijeron no me había caído el 20 y luego de repente… Estoy bastante emocionada y agradecida porque ha sido un trabajo colectivo de mi equipo, de mis fans. La gente que me ha apoyado todos estos años…”, dijo Carla Morrison sobre su concierto en el Hollywood Bowl.

Carla Morrison habla de su ansiedad antes de concierto en el Hollywood Bowl

La cantante de 37 años comentó de una etapa muy dura que vivió producto de un intenso trabajo, que la llevó a olvidarse de lo realmente importante en la vida: su salud y felicidad. Atravesó así episodios de ansiedad de los cuales comentó.

“Te mentiría si te digo que no me dio miedo. Al principio dije: -Cómo voy a hablar de esto- Pero, a la vez, yo soy muy fiel a mis emociones y a lo que quiero poner allá afuera con una responsabilidad bastante grande al respecto. Al mismo tiempo está la gente que sigue mi música… y hablar de salud mental no es algo normal, entonces tenía ganas como de abrir esta conversación”, dijo Morrison afirmando que, aunque son temas que ya se han tocado, siente que en la música, no tanto.

Carla Morrison, cantautora mexicana. Foto: Cortesía Esteban Calderón.

“No todo ha sido miel sobre hojuelas”, Carla Morrison dijo en cuanto a su lucha con la ansiedad desde que tiene 9 años. Asegura que, aunque en ocasiones se vea muy glamorosa, la verdad que en su interior puede ser muy diferente. Así que, de una manera muy honesta, contó cómo enfrentó ese monstruo que muchos padecen llamado ansiedad.

El punto de quiebre de Carla Morrison

Ante la pregunta de por qué hubo una crisis con la ansiedad en la vida de Carla Morrison, respondió sin titubeos: “Caí en crisis porque durante muchos años viví para trabajar y no trabajando para vivir. Entonces, como una mujer latina, como una mujer mexicana, tenía la idea que uno tiene que ganarse las cosas, que uno tiene que pelear, que uno tiene que luchar, que uno tiene que trabajar. El trabajo siempre antes que todo y me di cuenta que no, que no era y sí, caí en una crisis porque ya no sabía quién era yo, no sabía qué me gustaba, no sabía qué eran mis hobbies”.

La cantante asegura que tuvo un punto de quiebre en el que tuvo que parar y resetearse. Espera que su historia sirva de ejemplo para todo el que viva una situación similar. “Todo se le volvió el entorno laboral, dejó frecuentar amigos y por eso decidí irme a un lugar donde no conociera a nadie, ni hablara el idioma”, dice Carla sobre su mudanza.

Además, cuando decide hacer este viaje no solo a Francia, sino a su interior como persona, llega la pandemia. Así que la introspección de Carla Morrison, según explicó, fue casi automática después de caer en la crisis: “Fue un tiempo muy duro en mi vida, pero las crisis nos traen a la luz muchas cosas buenas y crecemos”

El Renacimiento de Carla Morrison, su nuevo trabajo discográfico

De su nuevo álbum “El Renacimiento” dijo: “Surge desde este lugar que me estoy dando cuenta que estoy renaciendo como artista y como mujer y como persona, en cuanto a la conexión que tengo con mi arte y mi trabajo. Entonces hago este digo como poniendo, digamos, las reglas claras: “Renazco con otros términos en mi vida, no con los que tenía previamente y quiero vivir mi vida mejor”, dijo Carla Morrison.

Asegura que el cambiar su perspectiva hizo también que vinieran a ella muchas oportunidades bonitas y de gran envergadura a nivel musical. Una de esas fue que el equipo de Coldplay se pusiera en contacto con Morrison para que los acompañara en su concierto en México y gira.

Asegura que para renacer, hay que morir:”Morir partes de ti, que no te benefician, que no te ayudan, que no te hacen ser feliz. Entonces tuve que dejar atrás cosas que ya no me servían”. Asegura al tiempo que dice que siempre tiene “un tanquecito de amor” que siempre lleva con ella a todos lados y que va llenando.

Carla Morrison toca con Coldplay y graba para Karol G

Admite haber dicho un sí inmediato, aunque esto haya tomado un tiempo en concretarse. Hicieron la gira y Morrison cumplió un sueño más. Es una fanática confesa de la banda, pero jamás soñó estar en el mismo escenario de Coldplay.

Ahora: Carla Morrison es la encargada de abrir el concierto de Coldplay en el foro sol ??? pic.twitter.com/UD3S6ZxHsZ — Argoonautas ? (@argoonautasmx) April 4, 2022

En cuanto a su colaboración con el fenómeno femenino del género urbano, Karol G, contó: “Ella me dijo ando buscando canciones de este tipo de rollo, me dijo: -¿Crees que podamos escribir algo juntas, crees que me puedas mandar una propuesta?-“. Así que Carla Morrison puso manos a la obra junto a con su esposo, Alejandro Jiménez, con quien tiene mucho tiempo trabajando. Al terminar la canción, de inmediato, Karol G le respondió.

“Carla qué fuerte. Me encanta la canción. Aparte sabes qué, la canción se llama como se llama mi disco. Entonces, pues fue muy bonito entonces porque la canción al final fue escrita para ella, pero luego me dijeron: -Oye que Karol quiere que salgas en el disco, o sea cantando-. Entonces fue todo como una sorpresa muy bonita”, dijo de la muy querida cantante colombiana Karol G.

Carla Morrison y su incursión en el cine

Pero los logros de la intérprete de Te Regalo y Contigo no quedan ahí. También fue invitada al Vaticano y escribió y compuso una canción para la película With This Light, Everything Was For Love.

“Cuando hice esta canción para la película fue algo muy bonito y muy orgánico. Rápido, muy fácil. Yo creo que fue porque sentí una conexión muy bonita con Sol María Rosa, quien es el personaje principal de esta película…”, dijo al tiempo que afirma que le gustaría seguir trabajando más en el área cinematografía.

Carla se muestra así como una mujer vulnerable, capaz de redimirse ante sí misma y brindar la mejor versión de ella, usando su música como vínculo para mantenerse conectada a sus millones de fans en el mundo. Pero sobre todo siendo una digna representante de la mujer latina. Mañana continuamos con la última parte de #ElRenacimientoTour por EUA!!! No se queden sin boletos: https://t.co/baH8ofPrbi pic.twitter.com/GADRaN230B— Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) August 4, 2023

Sigue leyendo:

– Ricky Martin lanza sorpresivamente un EP, ‘Pausa’: “Me alejé de la incertidumbre y los miedos”

– Mira cómo respondió Carla Morrison a quienes criticaron su cuerpo

– Carla Morrison, una artista muy ‘segura’

– Carla Morrison: ‘La honestidad también vende’