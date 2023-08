CBP One, una aplicación de difícil acceso para solicitantes de asilo

En medio de la crisis que se ha generado en la frontera sur luego de que las autoridades de Texas han colocado alambres de púas y un muro de flotadores para impedir el cruce por el río Grande, las opciones de los migrantes para acceder a una cita de asilo político a través de la aplicación CBP One se ha vuelto caótica.

Durante la conferencia El odio escala en la frontera, preparando el escenario para el 2024, organizada por Ethnic Media Services, se habló de lo que está sucediendo en la frontera texana, una nueva demanda contra la aplicación que limita la capacidad de los inmigrantes para solicitar el asilo y las acciones que se pronostican para la elección presidencial de 2024.

Gianna Borroto, abogada del American Immigration Council, recordó que la frontera México-Estados Unidos ha estado en gran parte cerrada para los solicitantes de asilo en los últimos años debido a la política de salud pública instituida bajo covid conocida como Título 42.

“Ha sido usada como pretexto para cerrar la frontera y prevenir el acceso al asilo”.

Sin embargo, aclaró que el título 42 terminó en mayo de este año, y desde entonces el gobierno de Estados Unidos ha forzado a los solicitantes de asilo a usar la aplicación CBP One para hacer citas en los puertos de entrada.

“La CBP One es una aplicación defectuosa en la que no se puede confiar”, enfatizó.

El pasado 27 de julio, el American Immigration Council junto con sus aliados entablaron una demanda colectiva en la Corte del Distrito Sur de California contra la política de la administración de Biden de echar fuera de los puertos de entrada a los solicitantes de asilo que no tienen una cita CBP One.

“Nuestros demandantes son dos organizaciones transfronterizas pro derechos de inmigrantes, Al otro Lado y Haitian Alliance Bridge; y 10 solicitantes de asilo que han sido dañados por esta política y a quienes se les ha negado su derecho fundamental de buscar asilo”.

Explicó que las razones para pelear contra esta política son que bajo la ley de Estados Unidos, los solicitantes de asilo en los puertos de entrada tienen derecho a buscar protección sin barreras tecnológicas o límites artificiales.

“Imponer una barrera tecnológica al asilo es tanto anticonstitucional como ilegal. También viola las promesas del propio gobierno para mantener los puertos de entrada abiertos para quienes no tienen una cita”.

La abogada señaló que esta política viola las obligaciones bajo la ley internacional que prohíbe regresar a los refugiados a los países en los que temen ser perseguidos.

La aplicación CBP One

Enfatizó que para acceder a la aplicación, el solicitante de asilo necesita un teléfono inteligente con internet. “Como muchos deben saber, muchos inmigrantes viven sin acceso a internet regular porque viven en albergues o en campamentos donde no tienen electricidad ni agua, mucho menos WiFi”.

Citó el caso de Natasha, una mujer haitiana que vive en un campamento de migrantes en donde carece de una fuente confiable de electricidad para conectar su teléfono.

Y como no tiene disponibilidad constante al WiFi, no ha podido conseguir una cita a través de la aplicación, a pesar de que lo ha intentado por meses.

“Algunos inmigrantes han reportado que se ven ante la imposible decisión de comprar datos para operar la aplicación CBP One o comida”.

Muchos tampoco tienen los medios para comprarse un teléfono inteligente, o se les dificulta porque no son hábiles para la tecnología o sufren alguna discapacidad.

Otra demandante Michelle, solicitante de asilo de Nicaragua, y madre de una bebé recién nacida, fue echada del puerto de entrada por no tener una cita CBP One.

“Trato de explicarles que no tenía un teléfono que funcionara, pero CBP no la dejó solicitar el asilo por no tener la cita”.

Dijo que la app solo está disponible en tres idiomas: inglés, español y haitiano creole.

“La organización demandante Al Otro Lado llevó a cabo un sondeo con los inmigrantes que reveló que muchos no pueden tener acceso porque hablan idiomas que no son manejados en la aplicación como francés, portugues, ruso, árabe, mandarin o garifuna.

Dijo que la política actual de Biden es otro ejemplo de los intentos ilegales del gobierno de Estados Unidos para restringir el asilo en la frontera sur.

“Hay una necesidad urgente de cambiar esta política. No podemos permitir simplemente que la gente regrese al peligro”.

Así que la demanda llama a poner fin a estas políticas dañinas y destaca la urgente necesidad de un proceso de asilo accesible y justo.

“El asilo es para quienes huyen de las amenazas a su vida en sus países y una aplicación inaccesible contradice el propósito de las leyes de asilo”.

Dijo que tenemos que ser un refugio seguro para los individuos que buscan protección y seguridad.

Solicitantes de asilo son obligados a obtener una cita por medio de la aplicación CBP One. (Cortesía Manuel Ortiz E/Ethnic Media Services)

Peor que antes

Luego de un recorrido por la frontera sur, en el área de Texas, el sociólogo y fotoperiodista Manuel Ortiz dijo que la observó peor que en otras ocasiones.

“El gobernador de Texas, Greg Abbott ha llevado a cabo muchas acciones controversiales como poner alambre de púas, contenedores de carga, pero probablemente lo más polémico han sido las barreras flotantes; y uno de los dos cuerpos encontrados estaba atrapado en estas barreras”.

Y mencionó que una de las acciones más temerarias de las que se enteró fue que los contrabandistas (coyotes) les han dicho a la gente que cruce al mediodía cuando las temperaturas pueden alcanzar 150 grados fahrenheit.

“Como está muy caliente hay menos Patrulla Fronteriza, pero es muy peligroso”.

Dijo que la gente con la que habló le dijo que ha caminado durante horas, y hay muchos niños que están exhaustos.

‘Encontré una mujer embarazada, bebés; y la mayor parte de los inmigrantes eran venezolanos, de Honduras, y muy pocos mexicanos”.

Racismo histórico

Cal Jillson, profesor de Ciencias Políticas de la Southern Methodist University, dijo que Estados Unidos históricamente ha sido un país racista, en donde los inmigrantes han sido tratados muy duro.

“Benjamín Franklin dijo cosas terribles acerca de los inmigrantes alemanes a Pensilvania en 1750. Los irlandeses fueron tratados muy mal en 1840 y 1850; y los asiáticos fueron excluidos completamente de 1880 a 1960”.

Dijo que lo se ve actualmente en la frontera es parte de la ambivalencia de los estadounidenses blancos hacia la migración de gente afroamericana, latina y asiática.

“Desde el punto de vista republicano, la migración se tiene que parar y necesitamos un muro y controles electrónicos más duros para saber quien viene a país”.

En cambio, el mensaje de los demócratas es complejo y con frecuencia dividido.

“Los demócratas esperan que la migración en la frontera no sea un problema mayor para el 2024 porque eso les da ventaja a los republicanos, y será así, si la economía permanece fuerte”.

Dijo que esperaba que Trump fuera el nominado republicano, y anticipa que será derrotado en la elección general.