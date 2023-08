El príncipe Harry y Meghan Markle están interesados en producir la película “Meet me at the lake”, para Netflix

El acuerdo entre los duques de Sussex y la plataforma de streaming Netflix para producir contenido sigue dando de qué hablar. Ahora varias fuentes han informado que el príncipe Harry y Meghan Markle habrían comprado los derechos del libro “Meet me at the lake”, con el interés de producir una película basada en el best-seller.

Según The Daily Express la pareja habría pagado $3 millones de dólares por llevar a la pantalla grande la novela romántica con toques eróticos escrita por Carley Fortune. La compañía editorial de esa obra –Penguin Random House– es la misma que lanzó hace unos meses Spare, el libro de memorias del príncipe, pero lo más curioso es que el argumento de “Meet me at the lake” presenta extrañas similitudes en las vidas de los dos personajes principales con las de los duques de Sussex: la pareja lucha por problemas de salud mental y trata de sobreponerse a la muerte de un pariente en un accidente de auto.

Un informante dijo a The Sun que la película sería producida por la compañía de Meghan y Harry –Archewell Productions– junto con Netflix, pero que el proyecto tardaría en ver la luz debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Hasta ahora, los otros proyectos que los duques de Sussex han presentando en la plataforma son los documentales “Heart of Invictus” y “Harry & Meghan”.

