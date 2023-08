Trump repite que hubo fraude en elecciones de 2020 y reniega de sus acusaciones en New Hampshire

El expresidente Donald Trump volvió a sostener que hubo fraude en las elecciones 2020 y se vanaglorió de los buenos resultados que obtiene en las encuestas políticas cada vez que es acusado, durante un mitin ante veteranos en Windham, en Nuevo Hampshire, el martes.

Un día después de que los fiscales citaran las publicaciones de Donald Trump en Truth Social en una presentación para solicitar que se apliquen reglas estrictas sobre cómo el expresidente podía usar evidencia, Trump despotricó sobre sus crecientes problemas legales mientras hablaba ante una gran audiencia.

En un discurso que comenzó enfocado en los veteranos, Trump anunció el lanzamiento de una nueva coalición, “Veterans for Trump”, promocionó sus logros apoyando a los veteranos mientras estuvo en el cargo, criticó a Biden y la retirada de Afganistán y prometió erradicar por completo la falta de vivienda de los veteranos en Estados Unidos si es elegido para el cargo nuevamente.

Trump reitera el supuesto fraude electoral en 2020

Trump también calificó repetidamente las elecciones de 2020 como una “elección amañada”.

“Hablaré de eso. No me quitarán mis derechos de la primera enmienda”, dijo Trump después de criticar al fiscal especial Jack Smith, calificándolo de “lunático trastornado”. Trump calificó el caso más reciente, la investigación de interferencia electoral de 2020, como un “caso ridículo”.

“Nunca hubo un segundo de cualquier día en el que no creyera que se trataba de una elección amañada”, dijo Trump ante las acusaciones de que sabía que no ganó las elecciones de 2020. “Fue una elección amañada, y fue una elección repugnante robada. Y este país debería estar avergonzado. Y persiguen a las personas que quieren probar que fue manipulado y robado”.

“Manipularon las elecciones de 2020 y no vamos a permitir que manipulen las elecciones de 2024”, agregó Trump.

Trump acusó a Biden de corrupción

Trump reiteró sus acusaciones contra “el corrupto Joe Biden”, como lo apoda y de quien considera que está detrás de una persecución política contra él y de las imputaciones en su contra, debido “los números increíbles” que está teniendo en las encuestas.

En lo que ha venido siendo su estrategia, el exmandatario se mostró ante la audiencia como la víctima de una trama orquestada por Biden para silenciar sus denuncias de que hubo fraude en los comicios de 2020, pese a que no presentó ni una sola prueba de sus afirmaciones y de que los tribunales desestimaron todas las demandas que presentó en su día.

Lamentó que no podrá ir a los caucus de Iowa ni a las primarias de Nuevo Hampshire de 2024 por sus problemas judiciales: “Porque estaré sentado en un juzgado por basura, porque su fiscal general (de Biden) me ha imputado”, afirmó Trump, pese a que todavía no hay fecha fijada para el inicio del juicio sobre su presunto intento de revertir el resultado de los comicios de 2020.

Trump acumula tres imputaciones penales en Nueva York, Florida y Washington D.C. por el caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente de la Casa Blanca y el de sus presuntos intentos de cambiar el resultado de las elecciones de 2020, respectivamente.

A estas causas se podría sumar una cuarta imputación penal en Georgia, donde se espera de un momento a otro que Trump sea acusado formalmente por un gran jurado por sus supuestos esfuerzos para alterar el resultado electoral en este estado clave en 2020.

Pese a estos pleitos, Trump continúa liderando las encuestas sobre los candidatos republicanos a la presidencia, con un 53% de intención de voto, muy por delante del segundo oponente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 15%, según la página web FiveThirtyEight, que hace un promedio de los sondeos.

De acuerdo a ese sitio de internet, si Trump se enfrentara al presidente Joe Biden en unas elecciones presidenciales, los resultados serían muy ajustados, con el demócrata como ganador por un solo punto porcentual, pese a que hace dos semanas el republicano estaba por delante.

