Chris Christie reta a Donald Trump a presentarse al debate y burlarse de su peso cara a cara

Después de que Donald Trump constantemente se ha burlado de su aspecto, Chris Christie, exgobernador de New Jersey, le envío un mensaje para que responda por sus actos en un encuentro frente a frente.

Y es que el expresidente parece haber encontrado al sparring que necesitaba para emprender su camino en busca de la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

A menudo, el magnate de 77 años se cuelga del nombre de Christie durante sus eventos de campaña donde le recrimina su exceso de peso.

De hecho, durante una visita que Trump realizó a New Hampshire realizó una broma de mal gusto sobre quien es su oponente de cara a las primarias.

“Christie, está comiendo ahora mismo. No se le puede molestar”, mencionó en alusión a la pobre respuesta que ha tenido la campaña del exgobernador.

Acto seguido, el expresidente continuó con su monólogo y al mirar a lo lejos fingió dialogar con una persona a quien presuntamente le hizo una recomendación.

“Eso es muy irrespetuoso. No lo llames. Mira, estoy tratando de ser amable. No lo llames cerdo gordo, no puedes hacerlo, No se puede hacer eso”, expresó.

Chris Christie fue quien le recomendó a Donald Trump nombrar fiscal Jack Smith sin imaginar que después se encargaría de juzgarlo.

Horas más tarde, al enterarse de la manera en cómo lo había ridiculizado el exmandatario en público, Chris Christie recurrió a las redes sociales para retarlo.

“Si tuvieras las agallas, aparecerías en el debate y me lo dirías en la cara”, indica un corto, pero desafiante mensaje escrito por el aspirante de New Jersey.

Hasta el momento, algunas encuestas apuntan que en estados como Arizona los republicanos ya tienen claro sobre a quién le darían su voto.

En este sentido, Donald Trump se afianza en la cima con 58% de respaldo de los votantes y después figura Ron DeSantis, con el 10%.

En tercer lugar, se ubica Chris Christie, con 6%; y más atrás aparece el empresario Vivek Ramaswamy, con 4%. El resto de los aspirantes apenas llegan al 3% o menos.

