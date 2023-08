Chris Christie defendió las investigaciones del fiscal Jack Smith sobre Donald Trump

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, salió en defensa de Jack Smith, fiscal especial encargado de las investigaciones sobre Donald Trump y descartó que exista un objetivo político dirigido a sacarlo de la boleta electoral.

Durante su participación en el podcast “On with Kara Swisher”, el exgobernador de New Jersey, mencionó que los cargos de dinero secreto presentados por Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, en contra de Donald Trump abrieron la puerta para creer que todo se debía a un tema político cuando en realidad no es así.

“Desafortunadamente, lo que hizo Alvin Bragg degrada los otros casos. Y ahora el trabajo de Jack Smith está siendo visto de la misma manera, lo que creo que es desafortunado. Realmente no creo que haya nada político en lo que está haciendo Jack Smith”, manifestó.

Resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial, el magnate neoyorquino de 77 años enfrenta cargos que incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción y conspiración contra el derecho al voto y el cómputo de los votos. Todo ello derivado del ataque sufrió el Capitolio en enero de 2021.

En su momento, Chris Christie fue quien le recomendó a Donald Trump al fiscal que ahora se encarga de juzgarlo. (Drew Angere / Getty Images)

Además, Trump tiene pendiente otro juicio penal federal programado para mayo donde deberá enfrentarse a acusaciones por mal manejo de documentos clasificados que fueron sacados de la Casa Blanca y luego hallados en su residencia en Mar-a-Lago cuando él ya no fungía como mandatario de la nación.

A esto también debe sumarse que el político republicano está siendo investigado por fiscales en Georgia que analizan sus intentos por anular las elecciones de 2020 en dicho estado.

Para este caso, se proyecta que un gran jurado de Georgia decida si acusa a Trump a finales de agosto.

Al respecto, Chris Christie reveló que, hace unas seis u ocho semanas, fue entrevistado como parte de las investigaciones de Trump, pero no indicó sobre cuál caso fue consultado.

Lo cierto es que Donald Trump se ha ganado muchos opositores con varios frentes de batalla abiertos y con una campaña electoral en marcha donde parece que no le perdonarán hasta el más mínimo error para dejarlo fuera de la contienda del próximo año.

