La reacción de André Jardine tras la humillante eliminación de las Águilas del América de la Leagues Cup

Las Águilas del América fueron eliminadas de la Leagues Cup de una forma muy polémica. El conjunto de la Liga MX igualó 2-2 con Nashville durante el tiempo reglamentario. El pase a los cuartos de final se decidiría desde el punto penal. Allí al conjunto mexicano lo dejaron con la miel en los labios. Los futbolistas azulcremas celebraron la victoria tras un penal atajado por Luis Malagón. Sin embargo, el cobro fue repetido y el resultado fue adverso (5-6). André Jardine habló sobre esta dura eliminación en el Geodis Park.

El Club América y el Nasville jugaron un partido muy atractivo durante los 90 minutos. El conjunto de la MLS se adelantó por intermedio de Walker Zimmerman al minuto 61. 17 minutos más tarde, Diego Valdés igualó las acciones. Julián Quiñones sería el héroe momentáneo del conjunto mexicano al convertir un penal al 90+4, pero un gol agónico de Sam Surridge al 90+9 colocaría el empate en el marcador y todo se definiría a través de los penales.

En este momento fue cuando surgió la polémica. Las Águilas del América celebraron su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup, luego de que Luis Malagón detuviera uno de los cobros de la tanda. Sin embargo, el VAR le arruinó la fiesta al conjunto azulcrema, pues determinaron que el guardameta mexicano se había adelantado antes de la ejecución. Esto le dio vida nuevamente a Nashville y el pase a la siguiente fase. André Jardine no ocultó su indignación.

“Es un tema que ya hablé en la otra conferencia, el sentimiento es el mismo, no porque perdemos pasa, el criterio no es igual, un ejemplo claro es que en todos los partidos que jugamos tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR”, dijo el entrenador del conjunto azulcrema.

Leagues Cup con medidas diferentes

André Jardine también insinuó que el arbitraje no actuó con la misma rigurosidad durante todo el compromiso. El estratega del conjunto mexicano considera que durante el partido se generaron muchas acciones de peligro a favor de su club, pero estos no fueron sancionados ni revisados desde el video arbitraje.

"La primera de nuestro favor, el árbitro ve el VAR, en un penalti clarísimo, el penalti no necesita penalti; hay otra en un centro de Chava que también era penalti, no son necesarios el VAR, hay muchas jugadas que podrían ser peligrosas y encuentras falta y empujón, lance igual y no te marcan, soy sincero, para mí no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos siempre fue en contra de nosotros", sentenció.

Lo cierto es que, con polémica o no, Nashville es el equipo que estará jugando los cuartos de final de la Leagues Cup. El conjunto dirigido por Gary Smith enfrentará a Minnesota por los cuartos de final de la competición. El duelo se desarrollará en el mismo Geodis Park el 11 de agosto.

