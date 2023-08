Gerardo Martino carga contra la Liga MX y sus quejas hacia la Leagues Cup: “El negocio les gusta a todos y después vienen las protestas”

Gerardo Martino lanzó fuertes críticas a la Liga MX tras quejas constantes que han tenido con la organización de la Leagues Cup, además fue enfático al afirmar que todos aceptaron las condiciones y que además fuero receptivos con el negocio en el ámbito económico para posterioemente lanzar las críticas a la competición.

“En el caso del tema de los viajes y los lugares de entrenamiento o localía, vuelvo a decir que la MLS no dijo: ‘Vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como queremos, el que quiera venir que venga, y si no, que no vengan”, apostilló el entrenador argentino en rueda de prensa previa al compromiso que el Inter Miami enfrentará al Charlotte FC y en la que estuvo acompañado por Benjamin Cremaschi.

“Fue la Concacaf la que organizó el torneo con la MLS y la Liga MX, vieron cómo iba a ser y cuánto dinero iban a ganar, y cómo era el negocio. El negocio les gusta a todos y después vienen las protestas“, reiteró un Martino que no se mordió la lengua a la hora de criticar a la Liga MX y sus quejas constantes a la Leagues Cup.

Gerardo Martino mandó a los dueños de equipo en México a quejarse con sus directivos

Gerardo Martino envío un recado a los dueños de equipo que tanto se han quejado y colocado excusas por la Leagues Cup y los instó entonces a elevar sus quejas con los directivos de la Liga MX que se encargaron de cerrar el trato, como lo han sido Mikel Arriola y Yon de Luisa. “Si cada club quiere reclamar tiene que hacerlo al Presidente de la Federación Mexicana, no a los organizadores de la Leagues Cup. El presidente fue el que aceptó las condiciones”.

“Luego de que el negocio se cerró y te gustó cómo era el calendario, aceptaste jugar todo en Estados Unidos y que tienes que viajar mucho más, por lógica de jugar de visitante. Cuando aceptas todo eso, ahora no tienes lugar para los reclamos“, enfatizó el Tata.

Gerardo Martino y Benjamin Cremaschi en la rueda de prensa previa al partido contra el Charlotte FC (Foto by Megan Briggs/Getty Images)

Martino y su visión de Lionel Messi

Para Gerardo Martino, la llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha sido fundamental, inclusive habló sobre el liderazgo que ejerce el astro argentino sobre sus compañeros y lo comparó a la labor que venía realizando desde la Copa del Mundo, un torneo que a su juicio elevó otras facetas de La Pulga que antes no destacaban tanto, para el entrenador ahora Messi ejerce en el equipo más allá de lo futbolístico.

Recuerda que Messi está haciendo con Miami lo que dijo que haría antes de debutar con el club y era intentar ganar todo y llegar con un gran hambre competitiva a la MLS, así como lo ha hecho durante toda su carrera.

