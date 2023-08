Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 11 al 13 de agosto de 2023

Aries

Viernes día de suerte para tu signo, recuerda que te domina el sol y en este día tendrás una señal que dirá que estás haciendo bien las cosas y te llegará una sorpresa económica.

Te llega un contrato trata de leerlo bien y poner tus dudas en ese tema para las dos partes estén contentas y recibes lo mejor ganancia. Cuidado con el dinero, trata de no gastar de más y ser más ahorrativo. Te invitan a salir de viaje finales de mes con tus amigos, hazlo te va a ir super bien.

El amor te rodeada muy fuerte y estás a punto de una relación muy formal, trata de no sabotearlo tú mismo y dejarte querer. Trata de dejar los rencores con la familia y trata de buscarlos para convivir más. Arreglas tu papelería de visa y pasaporte, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 09, 17, trata de poner tu día de nacimiento antes de los números para que lo personalices tu suerte. Recuerda que el domingo es para descansar y tratar de poner en orden tu vida así medita un poco y habla con Dios.

Tauro

Fin de semana de mucho trabajo extra y estar adelantando tareas pendientes, recuerda que tu signo es muy acelerado, impaciente y quiere todo para ya, así trata de darte tiempo e ir resolviendo todo con calma para que te salga bien y no te veas presionado.

Este viernes te llega una sorpresa amorosa y te invitan a salir a cenar, recuerda que el signo de Tauro nunca va a estar solo, así aprende a dejarte querer y vivir la vida. Trata de no platicarle tanto a tus amigos tu vida privada porque siempre te van a chismear, arreglas papeles legales y lo solucionas a tu favor.

Te invitan a un viaje, recuerda que tienes que lograr tus objetivos en la vida así empieza a enumerarlos y empezar hacerlos. Arreglas papelería de tu carro y pagas deudas del pasado. Ten cuidado con dolores de estómago e intestino, trata de no comer mucho picante o alcohol. Te pide apoyo económico un amigo, recuerda que no prestes dinero.

Un amor nuevo va a estar muy presente en estos días y va a ser del signo de Escorpio o Capricornio. Tus números de la suerte son 09, 18, tu color el rojo intenso.

Géminis

Viernes, día de cambios muy positivos y sientes que todo ya empieza a fluir, recuerda no platicarlo, esa es tu vida y es mejor guardar silencio. Cuídate de problemas de la piel y trata de protegerte del Sol, recuerda que tu punto débil es la piel para que puedas disfrutar mejor tus vacaciones.

Te estas enamorando otra vez de alguien que no esperabas, pero recuerda el amor es así ya en donde menos lo pienses así disfrútalo. Tu compatibilidad son Aries y Sagitario en cuestiones de hacer dinero y negocios que estas en tu mejor época. Compras un boleto de avión para visitar a tu familia, recuerda siempre disfrutar esos momentos.

Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 06, 14, te busca una expareja para volver o reclamarte una situación muy dolorosa, así trata de ya cerrar ese círculo y seguir avanzando. Piensas mucho en cambiarte de casa, hazlo eso te ayudará a renovar energías. Cuidado no seas tan posesivo aprende a desprenderte de lo que no es tuyo.

Cáncer

Fin de semana de estar con toda la buena actitud para salir adelante de cualquier problema, así que no pienses de más y verás que todo se va a arreglar en tu vida personal. Recibes una noticia de un familiar que se casa que te dará mucho gusto, cuídate de problemas de dolores de músculos y huesos, trata de hacer ejercicio con más tranquilidad.

En el amor te vuelven a sonreír, así que es tiempo de vivir en pareja y saber que el amor siempre llega en su momento. Tramitas tu papelería de visa y pasaporte para irte de viaje con tus amigos, tendrás un golpe de suerte este día viernes con los números 00, 23 y trata de usar más el color naranja que es tu color más positivo.

Te llega una nueva propuesta de trabajo extra que te dejará un dinero extra, tres dias de mucha diversión y fiestas, así que tu tómate unas vitaminas y verás que te sentirás con ánimo de ir a todas partes. No desconfíes de tu familia, que ellos siempre van a ver tu bienestar y sus consejos son sabios para que tu aprendas a vivir mejor.

Leo

Fin de semana de estar de muchos compromisos familiares y festejos de amigos, pero recuerda que tienes que tomar medida en cuestiones de alcohol y no comer demasiado para después no te sientas mal anímicamente y recibes muchos regalos que no esperabas.

Viernes de estar de compras y renovar tu look, recuerda que tú eres el sol de zodiaco y siempre van a estar las miradas sobre ti. Tendrás el día domingo un golpe de suerte con amores nuevos y personas muy compatibles contigo, recuerda que tu signo es el apasionado del Zodiaco y siempre necesita estar en pareja para que tu vida sea más feliz.

Ten cuidado con golpes internos o trata de no caerte, te invitan a salir de viaje para el mes de septiembre, ve preparando tu maleta. Te buscan para hacer un negocio nuevo el domingo y van a ser amigos tuyos, hazlo te va a ir de lo mejor. A los Leo que están casados traten de no pelear, recuerda que en una relación no se puede ser tan posesivo darte espacio. Tus números de la suerte son 13, 40 y tu color el azul intenso.

Virgo

Viernes, día mágico para tu signo, recuerda que tus números de la suerte son 07 y 20 y en este día tendrás la oportunidad de crecer más en lo económico y sacarte un premio en la lotería nacional y vendrán situaciones más positivas para ti.

En lo profesional, si tienes oportunidad trata de buscar otro trabajo con mejores ingresos que se te va a dar. Te llega un familiar de fuera del país para visitarte, ten cuidado con problemas de economía y trata de pagar tus deudas es mejor vivir sin preocupaciones. Piensas en casarte o un compromiso formal, pero recuerda lo primero es tu estabilidad económica y después el amor.

Sábado y domingo de salir a la naturaleza, es decir, un día de campo. Te llegará una sorpresa que no esperabas en este fin de semana que te pondrá muy feliz. Ten cuidado con dolores de cabeza y cuello es por tanto estrés trata de relajarte. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio que te va a ayudar a ser más estable.

Libra

Viernes de tener algo de problemas en tu trabajo por situaciones de malas comentarios entre tus compañeros, te recomiendo que no le des importancia a personas que no son valiosas en tu vida y recuerda que necesitas tener más paciencia y no alterarte tan fácil y no platicar tu vida privada.

Trámites de pagos de tu renta, te llega la invitación para una fiesta este viernes, en el amor estará de lo mejor mucha pasión en este fin de semana con amores nuevos y fugaces, sigue con ejercicio recuerda que tu cuerpo y mente necesitan estar sanos para avanzar en tu vida.

Trámites de cambios de un curso de idiomas los sábados, arreglas tu cuarto y cambias la recámara para mover las energías positivas, vendes tu carro para comprar uno más reciente, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 06, 51, recuerda que es tiempo de tener de madurar.

Escorpio

Semana de estar analizando un cambio de trabajo, sientes que ya no te valoran allí donde estas y solo te dan promesas y lo peor que le pueden hacer a un Escorpio es decirle mentiras, así trata de hablar con tu jefe y si no te dan ese mejor puesto es mejor buscar en otro lugar donde te sientas más valorado, recuerda tu signo tendrá muchas oportunidades de progreso en cuestiones de trabajo en compañías de la industria Textil o de Alimentos así trata de buscar por ese ramo.

Terminas tu maestría decides sacar el título, te vas de viaje por cuestiones familiares o decides darte unos días de descanso, arreglas deudas de tu carro, trámites de hablar con un abogado por cuestiones de un divorcio. Ten cuidado con la rodilla o problemas de huesos que en esta semana con los cambios de tiempo te van a estar doliendo mucho.

Eres el mejor platicador en fiestas y será una semana como muchos eventos sociales, recuerda que tendrás un golpe de suerte el día 11 de julio y ese día tendrás muy buenas noticias en todos los sentidos. Te pones a dieta y decides entrar a un gimnasio, recuerda que tu signo es atleta natural en poco tiempo ya te vez en forma así no lo pienses y a verse bien. Ten cuidado con las pérdidas o robos se más precavido. Tus números de la suerte 04, 33, 21, trata de poner un negocio o tener dos trabajos así prevenir lo que pueda pasar en cuestiones de escasez de dinero.

Sagitario

Fin de semana de presiones personales, sientes que tu pareja ya no te quiere o se están alejando recuerda que nunca sentirse tan seguro de tu relación amorosa y descuidarla así trata de hablar claro con tu pareja y decirse qué falta o sobra en la relación para estar más compatibles. Recuerda que eres de fuego y eso hace que seas muy determinante en tu vida así siempre que vayas a tomar una decisión analízalo dos veces.

Tendrás un cambio de suerte para bien el día viernes que será de muy buena suerte en juegos de azar con tus números 08, 19. Ten cuidado con los chismes o las intrigas en tu trabajo dicen que andas con alguien de allí y es casado, sé más discreto con tu vida personal.

Cuídate de problemas de los riñones, ve con tu médico, te busca un amor nuevo y será del signo de Aries o Leo que hablará de estar muy en serio contigo. Te cambias el look y decides renovar tu guardarropa.

Capricornio

Fin de semana de estar con mucho ánimo para salir adelante en todos los sentidos ya empiezas a sentir la buena vibra de los días 11 y 13 de agosto, que van a ser tus mejores días, pero debes tener cuidado con amores del pasado que estarán buscando solo para molestar o querer volver, recuerda que es mejor cerrar círculos, como quiera en estos dias vendrá un amor de fuera o del signo de fuego que será muy compatible contigo.

Toma decisiones y acciones para cambiar para bien tu vida laboral, recuerda no esperes lo que no va llegar así allí donde estas actualmente y trata de buscar mejores oportunidades de trabajo. Cuídate de dolores de nuca y cabeza es mucha energía negativa trata de darte baños de agua bendita para que puedes repeler todas esas envidias.

En cuestiones de dinero, terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente, en tu casa y con tu familia sabrás de una enfermedad de un tío o tía, tus números de suerte 21, 30, sales de viaje en este fin de semana.

Acuario

Fin de semana de estar con muchos problemas en tu vida sentimental y sentirte un poco desanimado, recuerda que tu signo siempre tiene que estar en busca del verdadero amor y dejar que los malos momentos queden en el pasado Acuario, este día 11 y 13 de agosto trata de buscar otros proyectos que sean mejor pagados y con mejor puesto que la buena suerte va estar de tu lado.

Van a ser unos dias de muchos cambios en tu casa y estar comprando muebles, recuerda que a tu signo le encanta vivir bien, tramites de un curso de verano para seguir con tu escuela universitaria, un amigo le vas estar dando apoyo moral por el fallecimiento de un familiar, recuerda que eres siempre el mejor amigo.

Trata de calmarte en cuestiones de tu alimentación, trata de no comer por comer y seguir con el ejercicio, empiezas ahorrar para irte de viaje o salir de vacaciones para finales de mes de agosto. Te invitan a un cumpleaños en este sábado, tus números de la suerte son 03,15 y tu color el verde.

Piscis

Fin de semana de energías positivas alrededor de tu signo, así que debes de aprovechar para empezar eso que tanto deseas en cuestiones de un negocio propio, así no dejes ya pasar el tiempo y es tu oportunidad de crecer económicamente.

A veces uno no puede controlar los sentimientos de los demás ni hacer que te quieran así sí que no se da la relación con esa persona es mejor no perder tiempo y cortar de tajo y mirar hacia adelante. Tendrás que seguir ahorrando para comprarte un carro o irte de viaje para este mes de agosto.

Trámites de tu maestría o sacar tu título, una hermana se casa o se va vivir lejos, cuida tu salud y tus problemas de sobrepeso o sigue con tu ejercicio. Te compras ropa para un evento muy importante laboral, trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue. Tus números de la suerte son 08, 99, trata de ese día vestirte de colores rojos o naranjas para que se multiplique tu energía.

