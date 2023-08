La fiscal Fani Willis insta a sus empleados a no responder a los ataques que ha lanzado Donald Trump en su contra

Luego de enterarse que, durante un encuentro con sus simpatizantes, Donald Trump emitió una serie de comentarios comprometedores acerca de su persona, Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, les ordenó a todos los miembros de su equipo abstenerse de emitir algún comentario al respecto.

Consciente de que la fiscal Willis estudia acusarlo por presuntamente presionar de manera indebida a los funcionarios de Georgia para anular los resultados de las elecciones de 2020, durante un evento efectuado en New Hampshire el martes por la tarde, el expresidente se atrevió a cuestionar la honorabilidad la defensora de la ley al afirmar que ella sostuvo una aventura amorosa con el jefe de una pandilla de delincuentes.

“Dicen que hay una mujer joven, racista, en Atlanta, que estaba detrás de cierta pandilla y terminó teniendo una aventura con el jefe de la pandilla o con un pandillero.

Esta es una persona que quiere acusarme. Tiene muchos problemas, pero quiere acusarme para intentar postularme para otro cargo”, expresó.

Al respecto, ABC asegura tener en su poder una copia de un memorándum interno enviado por la fiscal Fani Willis al personal instándolo a no responder.

“No tenemos sentimientos personales contra aquellos a quienes investigamos o procesamos y no debemos expresar ninguno. Esto es un negocio, nunca será personal”, indica el mensaje.

Donald Trump es consciente de su delicada situación legal y por ello hará hasta lo imposible por tratar de convencer a sus simpatizantes que es presa de una cacería política. (Brandon Bell / Getty Images)

La funcionaria además le dejó en claro a sus colaboradores que no le preocupa lo que pueda opinar Trump acerca de su persona.

“No comentar de ninguna manera sobre el anuncio o la negatividad que pueda expresarse contra mí, sus colegas, esta oficina en los próximos días, semanas o meses.

En esta oficina, procesamos con base a los hechos y la ley. Esta ley no es partidista. No deberías sentir la necesidad de defenderme. No me preocupan las llamadas, los correos electrónicos o los anuncios y no debes preocuparte por ellos”, señaló.

En este momento, Donald Trump se enfrenta a cuatro delitos que se le imputan por presuntuosamente haber intentado revertir las elecciones de 2020 en las que perdió contra el actual mandatario, Joe Biden, y por haber incitado el ataque al Capitolio.

A esto debe sumarse el hecho de que también está acusado por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y por haberse sacado ilegalmente de la Casa Blanca documentos que ponen en riesgo la Seguridad Nacional.

Bajo este escenario, probablemente le fincarán una quinta acusación en Georgia.

