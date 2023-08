Los pediatras advierten que las mantas pesadas, sacos de dormir y cobijas para envolver o fajar, para bebés no son seguros

Según los organismos reguladores, uno de estos productos pesados está relacionado con al menos una muerte infantil.

Dreamland Baby y Nested Bean fabrican mantas para envolver o fajar y sacos de dormir.

By Lauren Kirchner

Las mantas con peso se han hecho populares entre los adultos que padecen insomnio o ansiedad, quienes afirman que la reconfortante presión del producto facilita el sueño.

Pero algunas empresas, como Nested Bean y Dreamland Baby, ya comercializan productos para dormir con peso, incluyendo mantas y frazadas para envolver o fajar, para bebés, incluso para recién nacidos. Esto está alarmando a los pediatras y muchos expertos en seguridad de los productos, incluyendo los de Consumer Reports, que afirman que estos productos se venden sin normas de seguridad y con escasas o nulas pruebas de que sean seguros.

El mes pasado, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) señaló en una carta a la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) que estos productos con peso no deben utilizarse nunca para bebés.

“No existe ninguna regulación al respecto”, afirma Rachel Moon, MD, profesora de pediatría de la Universidad de Virginia en Charlottesville y presidente del grupo de trabajo de la AAP sobre el síndrome de muerte súbita del lactante. “Las personas dan por sentado que si algo está en el mercado, alguien consideró que es seguro”, ella afirma, pero no es así en los Estados Unidos.

La CPSC, agencia federal responsable de velar por la protección de los consumidores frente a productos peligrosos, ha conocido al menos un caso mortal relacionado con un producto con peso para bebés, según informó el lunes un portavoz.

La agencia ha estado recopilando información en su examen en curso de las mantas ajustadas. “Somos conscientes de las preocupaciones de la AAP con respecto a las mantas con peso y apreciamos la orientación sobre el sueño seguro que estos médicos proporcionan”, dijo el portavoz a CR. “La CPSC continúa instando a los padres a comprar cuidadosamente y consultar con su pediatra antes de comprar cualquier producto que afirme mejorar la salud del bebé o ayudarle a dormir”.

Se venden antes de demostrar su seguridad

Los productos con peso que vende Nested Bean llevan cuentas de plástico cosidas al tejido para ejercer una “suave presión” específica sobre el pecho del bebé, un peso que, según la empresa, “se siente tan ligero como la palma de la mano sobre el pecho del bebé”. Los productos con peso de Dreamland Baby distribuyen el peso uniformemente por todo el cuerpo del bebé.

Nested Bean afirma haber vendido 2.5 millones de unidades, y Dreamland Baby, más de 500,000.

Tanto Nested Bean como Dreamland Baby ofrecen envolturas que, según afirman, son seguros para los recién nacidos, y ambos utilizan pesos que no superan en más de un 10% del peso del bebé que los usará. Esta es la misma relación de peso manta-usuario que se suele utilizar en las mantas con peso para adultos. El sitio web de Dreamland Baby señala un ensayo clínico como prueba de que sus productos son seguros.

Sin embargo, ese estudio se centró en bebés que llevaban las mantas para envolver o fajar solo durante sesiones de 30 minutos de duración y estaban bajo supervisión constante. Y la AAP, en su carta de advertencia del mes pasado, señalaba que “no existen pruebas en la literatura científica revisada por expertos que evalúen la seguridad de los productos para dormir con peso en bebés típicos y sanos, y tampoco hay nada publicado sobre su uso en un entorno no supervisado”.

Nested Bean encargó su propio estudio, que consistía en aumentar progresivamente el peso de un objeto sobre el pecho de bebés desde recién nacidos hasta los 6 meses. En el estudio inédito (que no fue revisado por expertos) participaron 5 bebés a los que se observó durante un máximo de 2 minutos seguidos mientras estaban despiertos. Los investigadores concluyeron que colocar el peso a los bebés durante un tiempo más prolongado, como durante la noche, puede suponer un riesgo potencial tanto de fatiga como de disminución del oxígeno “hasta niveles inseguros”.

En varias reuniones públicas con la CPSC celebradas la semana pasada, la presidente y fundadora de Nested Bean, Manasi Gangan, dijo que en el estudio se utilizaron diferentes pesos y que, aunque los más pesados podían haber causado preocupación, el peso de Nested Bean no lo hizo.

Nested Bean dijo a CR que la empresa valora la opinión de la AAP, pero que su propia investigación y su “experiencia de más de una década en el mercado demuestran que los productos de ropa de dormir para bebés con un peso mínimo de Nested Bean son seguros y eficaces”.

Samantha Breen, representante de prensa de Dreamland Baby, declaró a CR que “la postura de la AAP en contra de los productos de vestir con peso no está respaldada por pruebas científicas, incluidas las pruebas de producto”, y que la empresa instó a la AAP a reconsiderar su postura. Dijo que la compañía está trabajando actualmente con una importante universidad en un nuevo estudio sobre la seguridad y eficacia de su producto, pero que han vendido más de 500,000 sacos de dormir desde que salieron al mercado en 2019, sin eventos adversos reportados, evidencia “de que nuestro producto es seguro”.

Riesgos múltiples

Los expertos médicos afirman que incluso la “presión suave” descrita por los fabricantes de productos para dormir con peso puede ser peligrosa para los bebés por múltiples razones.

En primer lugar, el cuerpo de un bebé es intrínsecamente diferente del de un adulto, y poner cualquier peso sobre su pecho es problemático.

“Cuando los bebés nacen, su caja torácica no es rígida”, dice Moon, “por lo que no se necesita mucha presión para presionarla y crear obstrucción allí. Les hace más difícil para ellos respirar, hace que sea más difícil que su corazón lata correctamente si hay presión allí”.

Segundo, estos productos pueden hacer que sea más difícil salir de las posiciones inseguras para dormir. Los pediatras recomiendan acostar a los bebés boca arriba, que es la posición más segura para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS). Si los bebés muy pequeños llevan productos con peso y se dan la vuelta boca abajo, les resultará más difícil volver a darse la vuelta hacia una posición más segura. Y si las partes con peso de la manta o las cobijas para envolver o fajar se desplazan sobre el cuerpo del bebé y le tapan la boca o la nariz, existe riesgo de asfixia.

Por último, por mucho que los padres no quieran oírlo, “no conviene que el bebé duerma 12 horas por la noche”, dice Moon, y no solo porque los bebés pequeños necesiten despertarse con frecuencia para alimentarse.

“En cuanto a los bebés que mueren de SIDS, lo que creemos que ocurre es que no pueden despertarse; hay un problema con su estimulación”, dice. Si se encuentran en una situación en la que no están recibiendo suficiente oxígeno o tienen demasiado dióxido de carbono en su sistema, un sueño demasiado profundo puede inhibir su capacidad para sobresaltarse, despertarse y restablecer sus sistemas. “Cuando los bebés se despiertan en medio de la noche, eso es realmente protector.”

No esperes a que llegue la tragedia

La CPSC no facilitó a CR detalles sobre la muerte de un bebé relacionada, con el producto con peso de la que tuvo conocimiento su personal.

Sin embargo, en la base de datos pública de informes de incidentes de la CPSC hay al menos 2 informes de muertes relacionadas con el sueño de bebés que llevaban un saco de dormir o una manta con peso, aunque en ese momento los bebés habían sido colocados en una tumbona, otro producto para bebés de riesgo identificado por la CPSC. Así que no está claro cómo o si los productos con peso contribuyeron a las muertes. Otros 2 informes enviados a la CPSC describen a padres preocupados por la posibilidad de asfixia después de que una manta con peso se amontonara cerca de la boca de su bebé.

La AAP afirma que los reguladores deben actuar ya en lugar de esperar a que se produzcan más tragedias.

En la carta se lee lo siguiente: “Esperar a que surjan datos confirmatorios sobre estas preocupaciones mientras proliferan estos productos es un resultado inaceptable cuando cada uno de esos datos será una familia cuyas vidas quedarán marcadas para siempre por la tragedia insondable de que su bebé fallezca a causa de una muerte relacionada con el sueño”.

Rachel Moon, de la AAP, ve una similitud entre los productos para dormir con peso y otra categoría peligrosa de productos para bebés, las cunitas mecedoras inclinadas. Durante años, Fisher-Price afirmó que su popular cunita Rock ’n Play era segura, a pesar de la preocupación de los pediatras y de la falta de información pública sobre muertes relacionadas. Pero una investigación de CR de 2019 reveló por primera vez que docenas de muertes infantiles estaban relacionadas con la cunita, una cifra que finalmente ascendió a más de 100. Más tarde se prohibió toda la categoría de productos para bebés.

“Con la Rock ’n Play, había millones y millones de [los productos] en el mercado antes de que se revelaran estas muertes”, afirma. “Así que no tener los datos es muy diferente de decir que es seguro”.

¿En qué consiste una norma voluntaria?

A los expertos en seguridad de los productos también les preocupa que los esfuerzos en curso para desarrollar normas de seguridad para estos productos sean probablemente insuficientes.

Por un lado, señalan que las normas que se están considerando hoy en día solo serían voluntarias y establecidas no por la CPSC sino por un grupo llamado ASTM Internacional. Se trata de una organización que reúne a la industria, defensores de la seguridad y expertos de diversos campos para elaborar normas que los fabricantes participantes acatan voluntariamente. (CR es miembro de ASTM y participa regularmente en las reuniones, representando los intereses de los consumidores).

Aunque en algunos casos este sistema puede establecer normas significativas, sus detractores temen que se incline demasiado a favor de una industria que puede tener un interés personal en diluir las protecciones. Algunos de los que expresan su preocupación son miembros del grupo de trabajo que creó la norma, entre los que se encuentran defensores de esta.

Tara Williams, fundadora y directora ejecutiva de Dreamland Baby, copreside el grupo de trabajo sobre productos con peso para el sueño.

La representante de relaciones públicas de Dreamland Baby, Samantha Breen, dijo que ASTM le pidió a Williams que hiciera esto en diciembre de 2021, y que ella ha trabajado para “asegurar que todas las partes interesadas hayan tenido una contribución equitativa al estándar”.

La AAP también se opone al proceso voluntario de elaboración de normas para los productos de descanso con peso para bebés porque, según afirma, cualquier tipo de “norma de seguridad” para lo que considera un producto intrínsecamente inseguro transmitirá a los padres y cuidadores un mensaje equivocado.

“La mayoría pensamos que ni siquiera deberíamos estar hablando de esto”, afirma Nancy Cowles, directora ejecutiva de Kids in Danger, un grupo sin ánimo de lucro centrado en la seguridad de los productos que ha asistido a las reuniones de la ASTM. “Es más difícil convencer a [los padres] que algo podría estar en el mercado y no ser seguro, una vez que cumple con una norma, incluso si la norma fue redactada por la propia industria”.

Es una preocupación que al parecer comparte al menos un miembro de la propia CPSC. Durante un debate sobre productos para dormir con peso para bebés en una reunión pública celebrada en mayo, el comisionado de la CPSC, Richard Trumka, dijo: “Es probable que ni siquiera merezca la pena que dediquemos nuestro tiempo a debatir normas voluntarias sobre productos que carecen de utilidad y sí suponen un peligro”.

Otros asistentes a las reuniones en curso del grupo de trabajo de la ASTM han argumentado que los productos deberían incluir al menos una etiqueta de advertencia en la que se indicaran las preocupaciones de la AAP, o una recomendación de que los consumidores consulten a su pediatra antes de utilizarlos, según los asistentes. El grupo de trabajo decidió finalmente no incluir ese texto en su norma sobre etiquetas de advertencia.

Dreamland Baby no respondió a la pregunta de CR sobre si estudiaría la posibilidad de añadir etiquetas de advertencia a sus productos. Nested Bean respondió que la empresa “está dispuesta a explorar el etiquetado de precaución como práctica estándar para todas las mantas para vestir … como parte del proceso de elaboración de normas ASTM”.

Dan Bergels, director de comunicaciones de ASTM International, no respondió a las preguntas de CR sobre el proceso de elaboración de normas en curso, pero señaló que el subcomité de mantas para llevarlas puestas debatiría la carta de la AAP en una reunión en agosto.

La Ley Safe Sleep for Babies Act (de sueño seguro para los bebés), promulgada el año pasado, prohíbe tanto las cunitas mecedoras inclinadas como los protectores de cuna, y fue impulsada en parte por la investigación de CR sobre las cunitas mecedoras inclinadas. Pero esa ley solo se aplica a esos 2 tipos de productos, no a la ropa de dormir del bebé, como las mantas para envolver o fajar o los sacos de dormir.

“Siempre es muy preocupante que haya productos infantiles a la venta en Internet y en tiendas que contradicen las claras orientaciones médicas de los expertos”, afirma Oriene Shin, asesora política de CR. “Los fabricantes de productos para bebés deben tomar medidas para garantizar que todos los productos que venden están respaldados por datos concluyentes y han demostrado ser seguros. Los padres depositan una inmensa confianza en las empresas cuando compran artículos para sus bebés y no merecen menos que productos diseñados y probados para garantizar la seguridad”.

