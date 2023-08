Detienen a Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ se burla

El rapero Tekashi 6ix9ine está dando mucho de qué hablar este jueves luego de que se conociera que nuevamente tuvo problemas con la policía y fue arrestado en el condado de Palm Beach, en Florida. Hecho que a su “colaboradora”, Yailin ‘La Más Viral’, la hizo reaccionar con burlas.

Esta vez, Daniel Hernández-como realmente se llama- fue acusado de “no comparecer” ante las autoridades a solo meses de haber recibido una golpiza en un gimnasio en el mismo estado.

La noticia fue dada a conocer en el programa Despierta América la mañana de este jueves, donde explicaron que el arresto ocurrió el miércoles por la noche.

“Por cargos de no comparecer. Esto se produce meses después de que fuera golpeado, si recuerdan bien, en un gimnasio aquí en la Florida”, explicó el conductor español Jomari Goyso.

Pagó una fianza

El intérprete de ‘Dueño’ estuvo en solo tres horas detenido porque pagó una fianza de dos mil dólares para poder salir en libertad.

Hasta el momento de la publicación de esta nota el cantante no se ha pronunciado, pero su “colaboradora”, Yailin ‘La Más Viral’ sí lo hizo de una forma muy peculiar.

Yailin reacciona con burlas

Luego de que comenzara a circular la noticia en redes sociales y se volviera tendencia, la ‘Chivirika’ reaccionó a través de sus redes sociales.

La cantante dominicana que hasta el momento ha participado en dos colaboraciones musicales con Tekashi, tituladas ‘Pa’ Ti’ y ‘Shaka Laka’, publicó un story con la foto que le hizo la policía a su “colaborador” al detenerlo y con un mensaje en broma dedicado a él.

“6ix9ine, ves lo que te pasa cuando no me haces caso?”, escribió Jorgina Guillermo-nombre de pila de la ex de Anuel AA-.

Captura de pantalla en Instagram: @yailinlamasviralreal.

Viven juntos

Esta semana una fuente confirmó a People en Español que los dos artistas están viviendo juntos en República Dominicana y Miami. De esto ya se tenía sospechas desde que se les vio hace un par de meses compartiendo en muchos momentos juntos tras el lanzamiento de ‘Pa’ Ti’ y luego del beso apasionado que se dieron en el videoclip de ‘Shaka Laka’.

