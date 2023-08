Terence Crawford cambia de opinión y dice que podría pelear con Canelo Álvarez en un peso intermedio

Terence Crawford, campeón indiscutido de peso welter y el mejor libra por libra, expresó que no estaba interesado en una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el factor tamaño, pero al parecer cambió de opinión y dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo si se hace en un peso intermedio.

En una entrevista con The Breakfast Club, Crawford señaló que estaría dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez, campeón indiscutido supermediano y que actúa tres divisiones por encima de él, en peso mediano o pactado de 158 libras.

“Sabes, podemos hacer algo en un peso intermedio. Probablemente como 160 o algo así, 158. Eso sería genial”, dijo el estadounidense. Ya se concentraron en lo que tenían frente a ellos: Jermell (Charlo). Así que nunca intentaría interferir”, afirmó.

Canelo Álvarez subirá al ring nuevamente el 30 de septiembre en Las Vegas frente a Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Luego de vencer a Errol Spence Jr. y conquistar los cuatro cinturones en peso welter, Terence Crawford ha mostrado interés en hacer una pelea con Jermell Charlo en 154 libras, próximo rival de Canelo Álvarez el 30 de septiembre, para retirarse por todo lo alto del boxeo. Aunque sería atractivo para el boxeo, el posible duelo con el mexicano es poco probable que suceda si el estadounidense no sube a las 168 libras y esa no es su intención.

“Canelo peleando en su peso no representa el tipo de correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esta pregunta muchas veces antes, y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”, declaró Bud en una entrevista con TMZ Sports.

Cabe destacar que Crawford tendría que subir tres divisiones (21 libras) para enfrentar a Canelo Álvarez, situación que podría ponerlo en desventaja ante el mexicano porque podría volverse lento. La edad también es algo que no lo favorecería, ya que está próximo a cumplir 36 años y su retiro pudiera estar cerca. Además, la posibilidad del que el tapatío acceda a una pelea en 160 o un peso pactado es casi nula.

Terence Crawford se convirtió en campeón indiscutido de dos divisiones después de vencer a Errol Spence Jr. Foto: Al Bello/Getty Images.

Por los momentos, Bud planea tener la revancha con Errol Spence Jr., a quien derrotó por nocaut técnico en el pasado mes de julio, para luego retar a Jermell Charlo en las 154 libras y tratar de seguir haciendo historia.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El campeón indiscutido de peso supermediano aumentó su registro a 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

