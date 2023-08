Terence Crawford explica la razón por la que no le interesa pelear con Canelo Álvarez: “Estoy firme en mi postura”

Terence Crawford, campeón indiscutido de peso welter, expresó que no está interesado en una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por la diferencia de peso entre ambos, ya que el mexicano pelea tres divisiones por encima del estadounidense.

En una entrevista con TMZ Sports, Crawford indicó que Canelo Álvarez no es el tipo de desafío grande que está buscando en estos momentos y que se mantiene firme en su postura de no medir fuerzas con el campeón indiscutido de peso supermediano.

“No, para nada. Como lo he dicho antes, ya me han hecho esa pregunta muchas veces antes, y lo dije antes y lo digo hoy. Canelo está dos divisiones, tres, o incluso cuatro divisiones por encima de mí, porque ya no sabes en qué peso está peleando. Pero realmente, Canelo no me interesa por el factor del tamaño”, dijo Bud.

Canelo Álvarez derrotó a John Ryder en México el pasado mes de mayo. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

“Canelo peleando en su peso no representa el tipo de correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esta pregunta muchas veces antes, y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”, añadió.

Cabe destacar que Terence Crawford tendría que subir tres divisiones (21 libras) para enfrentar a Canelo Álvarez, situación que podría ponerlo en desventaja ante el mexicano porque podría volverse lento. Además, la edad también es algo que no lo favorecería, ya que está próximo a cumplir 36 años y su retiro pudiera estar cerca.

En el duelo en el que Bud está completamente interesado después de hacer la revancha con Errol Spence Jr., a quien derrotó por nocaut técnico en el pasado mes de julio, en una disputa con Jermell Charlo en las 154 libras, rival que se enfrentará a Canelo Álvarez el 30 de septiembre en Las Vegas.

“Estoy buscando oportunidades más grandes y mejores, como (Jermell) Charlo. Charlo tiene todos los cinturones en 154, y yo tengo todos los cinturones en 147. (…) No veo a nadie más en ese nivel de Terence Crawford: Errol Spence, además de Canelo, y él pelea a más de 168, y no me veo a él y a mí peleando. Pensé en hacerle saber que también voy por él (sobre las provocaciones en el ring)”, declaró Crawford a HOT97.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra y aumentó su registro a 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· ¿Cuánto recaudó en taquilla y PPV la pelea entre Terence Crawford y Errol Spence Jr.?

· Terence Crawford se fija un nuevo objetivo y apunta a pelea con Jermell Charlo: “Voy por él”

· Terence Crawford provoca a rival de Canelo Álvarez desde el ring durante la pelea con Errol Spence Jr.