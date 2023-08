Jermell Charlo quiere enfrentar a Terence Crawford después de vencer dos veces a Canelo Álvarez

Jermell Charlo respondió al reto de Terence Crawford para enfrentarse en una megapelea en las 154 libras por el campeonato indiscutido después de vencer dos veces a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en peso supermediano.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Charlo expresó que sorprenderá al mundo en las 168 libras al derrotar a Canelo Álvarez el 30 de septiembre y en la revancha para luego regresar a peso superwelter para hacer que una pelea con Crawford suceda.

“A punto de sorprender al mundo (168), luego regresaré para mantener mi trono en (54). Soy el rey. Nada me detendrá. Megapelea de aquí en adelante. ¡Después de la revancha de mi chico (Canelo Álvarez), podemos darle a la gente lo que quiere y hacer que la (pelea) de Terence Crawford suceda!”, escribió en el post donde aparecen algunas imágenes de él entrenando.

Terence Crawford derribó dos veces a Errol Spence Jr. en el round 7 y aprovechó para provocar desde el ring a Jermell Charlo. Foto: Al Bello/Getty Images.

Tras provocarlo en su dominante victoria sobre Errol Spence Jr. y coronarse campeón indiscutido invicto de peso welter, Crawford mostró interés en buscar una oportunidad con Jermell Charlo en las 154 libras y aseguró que iría por él.

“Estoy buscando oportunidades más grandes y mejores, como (Jermell) Charlo. Charlo tiene todos los cinturones en 154, y yo tengo todos los cinturones en 147. Errol y yo éramos los dos mejores pesos welter de la división, y esa fue la pelea más importante de esta década. No veo a nadie más en ese nivel de Terence Crawford: Errol Spence, además de Canelo, y él pelea a más de 168, y no me veo a él y a mí peleando. Pensé en hacerle saber que también voy por él (sobre las provocaciones en el ring). No me importa el tipo”, dijo en una entrevista con HOT97.

La enemistad entre Terence Crawford y Jermell Charlo no es nueva. El año pasado ambos intercambiaron provocaciones previo a la pelea de Bud con David Avanesyan y, en ese momento, llamó “cobarde” al rival de Canelo Álvarez el próximo 30 de septiembre por no querer enfrentarlo.

Después de vencer al ruso, Crawford se fijó dos objetivos para el 2023: Errol Spence Jr. y Jermell Charlo. Ahora que dominó y noqueó a The Turth, Bud está interesado en la pelea con el campeón indiscutido de las 154 libras, pero deberá esperar a que enfrente al mexicano y también a ver si la cláusula de revancha es activada por el excampeón unificado del peso welter.

Terence Crawford quiere convertirse en campeón indiscutido de tres divisiones. Foto: Al Bello/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear a Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

